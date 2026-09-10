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Cuando una pareja atraviesa por una separación o un proceso de divorcio, suele emerger una serie de interrogantes y creencias erróneas relacionadas con los derechos sobre los hijos menores de edad. Es común la incertidumbre acerca de si alguno de los padres puede quedarse unilateralmente con la custodia de los niños, así como las reglas que rigen sobre las visitas. Sin embargo, el marco constitucional y legal en Colombia establece criterios claros que buscan proteger, ante todo, el bienestar de los menores. Según la Constitución Política, todo niño y niña tiene el derecho fundamental a vivir en familia y a mantener una relación estable y emocionalmente saludable tanto con su padre como con su madre, una garantía que persiste más allá de la ruptura de la pareja.

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De acuerdo con lo establecido por la ley, la ocurrencia de un divorcio no significa que los hijos deban escoger obligatoriamente entre la mamá o el papá. Incluso en los casos en que uno de los progenitores pierde la custodia o el cuidado personal de su hijo, la relación parental y las obligaciones asociadas no se extinguen. Por el contrario, quien no cuente con la custodia aún mantiene tanto el derecho como la obligación legal y moral de solicitar la definición de un régimen de visitas, con el propósito de preservar la convivencia y el lazo afectivo que debe existir con ambos padres.

Para resolver los desacuerdos respecto a la residencia de los menores o la organización del régimen de visitas, la normativa colombiana dispone que el primer paso sea recurrir por la vía administrativa a una audiencia de conciliación. Esta audiencia puede adelantarse en un centro privado de conciliación, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o en una comisaría de familia. El objetivo central es que, a través del diálogo entre las partes, se logre un acuerdo formalizado sobre cómo funcionarán las visitas y la convivencia, priorizando siempre los derechos y el bienestar integral de los menores, sin dejar que los conflictos entre los adultos interfieran en la protección de la infancia.

El entorno legal y procedimental tiene como eje central resguardar que, aunque la pareja se disuelva, las garantías emocionales y la estabilidad de los niños no se vean comprometidas, haciendo prevalecer siempre el interés superior de la infancia frente a cualquier desacuerdo parental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos se deben seguir para definir la custodia y visitas después de un divorcio en Colombia?

El proceso contempla, como primer paso, acudir a una audiencia de conciliación por la vía administrativa. Esta solicitud puede radicarse ante un centro privado de conciliación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o una comisaría de familia, según lo señalado en el artículo. La finalidad es lograr un acuerdo formal entre los padres sobre la custodia y el régimen de visitas, priorizando los derechos de los niños en todo momento.

¿Es obligatorio que los hijos elijan entre papá o mamá tras el divorcio?

De acuerdo con la Constitución Política y la normativa colombiana citada en el texto, un divorcio no obliga a los hijos a escoger entre su madre o su padre. Se busca asegurar el vínculo emocional y el derecho a la convivencia con ambos progenitores, sin dejar que la ruptura de la pareja destruya el bienestar y la estabilidad de los menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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