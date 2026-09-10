Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El departamento de Putumayo será el escenario donde se pondrá en marcha un plan piloto de fumigación aérea de cultivos de coca. Así lo informó la Policía Nacional mediante un comunicado publicado el 10 de septiembre. Según esta autoridad, la iniciativa está enmarcada dentro de la Estrategia Esmeralda Plus y tiene como objetivo desarrollar una fase experimental de aspersión aérea en esta región. Para llevar a cabo esta tarea, la institución dispone de dos aeronaves modelo AT - 802, que serán utilizadas específicamente para esta intervención y cuyos detalles operativos se encuentran bajo supervisión constante.

Sigue a PULZO en Discover

En el comunicado emitido por la Policía Nacional se especifica que la Dirección de Antinarcóticos será la encargada de ejecutar el programa. El plan piloto ha sido concebido como una estrategia controlada, dentro de parámetros limitados y con una duración temporal definida, lo que significa que su desarrollo estará sujeto a procesos de evaluación continua. Este enfoque responde a la necesidad de medir los efectos y resultados de la aspersión, en un contexto donde la lucha contra los cultivos ilícitos requiere herramientas flexibles, pero a la vez supervisadas.

La decisión de iniciar en Putumayo no es casual, ya que este departamento ha sido históricamente uno de los focos de concentración de cultivos de coca en el país. La implementación de la estrategia se da bajo un marco experimental, lo cual sugiere que los resultados obtenidos serán determinantes para futuras acciones a gran escala. Según la información confirmada por la Policía Nacional, la intención es establecer la efectividad de la fumigación aérea en condiciones controladas, antes de considerar su aplicación en otras regiones.

En conclusión, la fumigación aérea se reactiva en Colombia con este plan piloto que tiene lugar en Putumayo, bajo la vigilancia de la Dirección de Antinarcóticos y con el apoyo de aeronaves especializadas. El proceso será temporal y estará bajo evaluación, lo que determina su carácter de experimento y la búsqueda de resultados confiables para orientar decisiones futuras.

¿En qué consiste el plan piloto de fumigación aérea en Putumayo?

El plan piloto consiste en la aplicación experimental, controlada y limitada de aspersión aérea sobre cultivos de coca en Putumayo, usando dos aeronaves AT - 802, bajo la dirección de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, como parte de la Estrategia Esmeralda Plus.

¿Cuál es el objetivo de la fase experimental de aspersión aérea anunciada por la Policía Nacional?

El objetivo principal es evaluar, en condiciones específicas y temporales, la efectividad de la fumigación aérea sobre cultivos de coca, lo que permitirá determinar su posible implementación en otras áreas afectadas por estas plantaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.