El panorama del último mes en Colombia puso sobre la mesa una realidad que exige atención por parte de las autoridades sobre el transporte público con buses intermunicipales en el territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal indicó que un mes después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, esos efectos continúan sintiéndose en la actividad económica de las regiones afectadas.

Una de las principales señales de alerta para el sector transportador es la fuerte disminución en la movilización de pasajeros registrada durante este periodo.

Las cifras comparativas registradas por ADITT entre el 10 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, muestran que los terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali y Armenia movilizaron 1’399.433 pasajeros, frente a 2’480.368 un año atrás.

Lee También

Esto significa que 1’080.935 pasajeros dejaron de utilizar el transporte terrestre, una reducción del 43,6 %. El impacto también se evidencia en la operación de las empresas transportadoras.

En las seis terminales, los despachos pasaron de 274.079 a 143.086, es decir, 130.993 despachos menos, una caída del 47,8 %.

La reducción de pasajeros ha sido especialmente fuerte en Cali y Armenia. Cali registró 543.800 pasajeros menos, con una caída del 62,8 %, mientras Armenia presentó la mayor contracción de los terminales analizados: 350.586 pasajeros menos, equivalentes a una disminución del 81 %.

Entre ambas ciudades explican aproximadamente el 83 % de la reducción total de pasajeros registrada en los seis terminales. Manizales, por su parte, registró 95.429 pasajeros menos (-42,6 %), mientras Pereira tuvo una disminución de 104.040 pasajeros (-22,8 %).

Para el sector, estas cifras muestran que un mes después del terremoto la emergencia continúa teniendo consecuencias sobre la actividad productiva y empresarial de los territorios.

La menor demanda de transporte se traduce en una reducción de los despachos y en una menor actividad operacional para las empresas que prestan el servicio, en un contexto en el que la conectividad terrestre resulta fundamental para la recuperación económica y turística de las regiones afectadas.

Esta situación será uno de los temas que se pondrá sobre la mesa en el Congreso de Transporte y Turismo, que se hará del 16 al 18 de septiembre en Montenegro, Quindío, donde autoridades nacionales, representantes del sector y actores de la cadena analizarán los principales desafíos que enfrenta la actividad.

El llamado del sector es a que la recuperación tras el terremoto no se mida únicamente por la reconstrucción de la infraestructura. También debe contemplar la recuperación de la movilidad, de la demanda de pasajeros y de la actividad económica de las empresas que mantienen conectadas a las regiones.

¿Qué es la ADITT?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, conocida como ADITT, es una entidad gremial colombiana que agrupa a las empresas del sector automotor de pasajeros.

Esta organización privada sin ánimo de lucro representa jurídicamente los intereses de las empresas transportadoras que conectan las diversas regiones, municipios y ciudades del territorio nacional.

Su propósito fundamental radica en impulsar el fortalecimiento técnico, operativo y económico del transporte terrestre intermunicipal, garantizando la seguridad, la innovación y la calidad del servicio.

La entidad actúa como interlocutor ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades gubernamentales en la formulación de políticas públicas del sector.

Asimismo, promueve activamente la modernización de las flotas de vehículos, la implementación de tecnologías de rastreo y el cumplimiento riguroso de la normatividad vial vigente.

La asociación fomenta la capacitación constante de los conductores profesionales, buscando reducir las tasas de siniestralidad en las principales carreteras colombianas durante todo el año.

Dentro de sus funciones principales destaca la generación de estadísticas sectoriales sobre la movilidad de pasajeros, despachos desde terminales y proyecciones económicas del gremio.

La gremial abandera la defensa de la formalidad empresarial, combatiendo el transporte ilegal y promoviendo condiciones de competencia justa para las compañías afiliadas formalmente.

Adicionalmente, organiza eventos de escala nacional como congresos especializados, donde empresarios, expertos e instituciones del Estado debaten sobre infraestructura, turismo y sostenibilidad financiera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.