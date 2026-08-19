El terremoto en Colombia está dejando una segunda emergencia, menos visible pero con profundas consecuencias sociales: la reducción de la movilidad está afectando a más de 500 empresas de transporte de las modalidades intermunicipal, especial, mixto, taxi y urbano, así como a los trabajadores y pasajeros que dependen diariamente de estos servicios.

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De acuerdo con las cifras entregadas por los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, la magnitud del impacto entre el 10 y el 16 de agosto, evidencia una reducción de pasajeros del 63 % en las terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali, Armenia, Popayán, Medellín Sur y Buenaventura ya que movilizaron 517 mil pasajeros menos frente al mismo periodo del año anterior.

“Son más de medio millón de viajes que dejaron de realizarse en una sola semana. Detrás de esta cifra hay personas que necesitan llegar a sus trabajos, estudiar, acceder a servicios de salud, visitar a sus familias o continuar con su vida cotidiana”, manifestó el presidente de Aditt, José Yesid Rodríguez.

El impacto también alcanza directamente a quienes viven del transporte. Los despachos disminuyeron en más de 53 mil viajes, al pasar de 82.432 a 29.037, una caída del 64,8 %.

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En ciudades como Cali, Armenia y Buenaventura, la afectación es aún más crítica. Cali registró una disminución del 95,4 % en pasajeros y del 95,2 % en despachos; Armenia, del 87,8 % y 89 %, respectivamente; y Buenaventura tuvo una caída del 90,9 % en pasajeros y del 97,2 % en despachos.

La emergencia vial no solo está deteniendo vehículos: está reduciendo ingresos, afectando empleos y dificultando que miles de personas puedan movilizarse.

En este sentido, Aditt reiteró el llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para acelerar la recuperación de las vías afectadas y garantizar corredores que permitan restablecer la movilidad.

Cabe recordar que en la mañana del miércoles 19 de agosto se registró un nuevo temblor con epicentro en Chocó, por lo que la alerta a nivel nacional sigue vigente por los movimientos en los últimos días.

Así fue el terremoto en Colombia

Un devastador terremoto sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo alcanzó una magnitud de 7.4 y afectó a diversas regiones del país.

El Centro Sismológico Nacional informa que el fenómeno sísmico tuvo su origen en la placa tectónica de Nazca. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La magnitud del movimiento destruyó infraestructura vial, viviendas y edificaciones públicas. Las zonas más afectadas sufrieron interrupciones en los servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

Organismos humanitarios reportan graves consecuencias socioeconómicas. La oficina de Unicef en Colombia reporta fallecidos, miles de personas heridas y más de 185.000 ciudadanos damnificados en la región del Pacífico.

El impacto sobre la infraestructura pública causó destrozos severos en la red educativa. Cerca de 260 escuelas resultaron totalmente destruidas, afectando el acceso a clases de miles de niños.

Las autoridades nacionales declararon el estado de desastre natural para atender la emergencia. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que desplegaron equipos de rescate y asistencia humanitaria en los territorios vulnerables.

Varios aeropuertos regionales sufrieron daños estructurales y cerraron sus operaciones. Las terminales aéreas de Pereira y Manizales suspendieron vuelos comerciales de manera temporal por seguridad.

La Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo continuo del subsuelo. Los equipos técnicos registran réplicas constantes en la zona epicentral y recomiendan mantener la calma.

Las instituciones gubernamentales coordinan la entrega de suministros médicos y alimentos. Los equipos de rescate avanzan en las labores de remoción de escombros para localizar supervivientes en las poblaciones afectadas.

El desastre sísmico provocó una fuerte movilización de solidaridad internacional. Organismos multilaterales envían recursos económicos y personal técnico especializado para colaborar en la etapa de reconstrucción regional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.