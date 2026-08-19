Una nueva alerta se presentó en Cali mientras la ciudad continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

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El alcalde Alejandro Eder informó que fue necesaria la activación del Cuerpo de Bomberos de Cali y otros organismos de socorro ante el reporte de varias pipetas de gas en un edificio afectado en el barrio Los Cámbulos.

De acuerdo con el mandatario, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar y trabajan bajo protocolos de seguridad para retirar de manera controlada las pipetas.

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La intervención busca eliminar el riesgo para la comunidad y evitar que la situación provoque una nueva emergencia en una zona que todavía permanece bajo atención después del terremoto.

Ordené activar de inmediato al Cuerpo de @BomberosCali119 y demás organismos de socorro, ante la alerta por pipetas de gas en un edificio afectado del barrio Los Cámbulos. Ya están en el lugar, aplicando los protocolos de seguridad para retirar de manera controlada las pipetas y… pic.twitter.com/cz8soe7C4y — Alejandro Eder (@alejoeder) August 19, 2026

Bomberos trabajan para retirar las pipetas

Eder señaló que ordenó activar de inmediato a los organismos de socorro luego de conocerse la situación en el edificio afectado.

Los equipos están aplicando los protocolos de seguridad establecidos para realizar el retiro de las pipetas de manera controlada. El alcalde también indicó que pidió que el procedimiento se adelante “con todo el rigor” y bajo las medidas necesarias para proteger a los habitantes de la zona.

La prioridad, según expresó el mandatario, es proteger la vida de los caleños.

La situación ocurre en momentos en que Cali continúa en emergencia por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, por lo que las autoridades mantienen labores de evaluación y atención en distintos sectores de la ciudad.

Por ahora, los organismos de socorro concentran la intervención en Los Cámbulos, donde buscan retirar las pipetas y controlar el riesgo asociado a su presencia dentro del edificio afectado.

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