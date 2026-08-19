Por: Noticiero 90 minutos

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El sistema de transporte masivo de Cali, conocido como Mío (Masivo Integrado de Occidente), se considera un eje fundamental en el desplazamiento diario de habitantes y visitantes dentro de la ciudad, gracias a la variedad de rutas y la cobertura que ofrece. De acuerdo con información de Metrocali, la entidad encargada de operar el sistema, se han anunciado cambios importantes para la semana comprendida entre el 18 y el 23 de agosto, los cuales impactarán la prestación del servicio a causa de causas excepcionales.

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De acuerdo con Metrocali, se decidió la suspensión temporal del servicio por la troncal de la calle 5, entre las estaciones Santa Librada y Refugio. Según explicó la entidad, esta determinación fue tomada siguiendo las recomendaciones de los organismos de socorro y de Gestión del Riesgo, priorizando la seguridad de los usuarios y la integridad de la infraestructura del sistema. Por tal motivo, durante la semana mencionada, se realizarán desvíos de rutas y se cerrarán estaciones para ajustar la movilidad, permitiendo a los usuarios movilizarse, aunque con adaptaciones en los trayectos habituales.

Las estaciones que estarán cerradas en ese periodo, según confirmó Metrocali, son: Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso. La interrupción de estas paradas representa un reto adicional para quienes dependen del Mío a diario, obligando a planear rutas alternativas o buscar otras opciones de transporte.

Junto con el cierre de estas estaciones, el sistema anunció ajustes y desvíos en varias rutas principales. Las rutas que presentarán cambios en sus trayectos incluyen: T31, E21, T57, T47, E37, E27, E51, P27D, P62A y P51C, tanto en sentido sur-norte como viceversa. De igual manera, las rutas P47A y P47B tendrán adaptaciones puntuales entre Terminal Andrés Sanín y Unidad Deportiva, afectando ambos sentidos. Adicionalmente, el servicio Mío Cable suspenderá las rutas A73 y A03 durante la misma semana.

Estos cambios buscan garantizar la continuidad del servicio, atendiendo la seguridad y el bienestar de los usuarios del sistema, en un contexto donde se prioriza la coordinación con las recomendaciones de organismos de emergencia. Los usuarios deberán estar atentos a los anuncios de Metrocali para conocer la reactivación completa del servicio y la normalización de las rutas y estaciones más adelante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estaciones del Mío cerradas entre el 18 y 23 de agosto?

Durante la semana del 18 al 23 de agosto, Metrocali informó que las estaciones Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso estarán inhabilitadas. El motivo es la suspensión del servicio en la troncal de la calle 5, siguiendo sugerencias de los organismos de socorro y de Gestión del Riesgo.

¿Qué ajustes tendrán las rutas del Mío esta semana y qué significa la gestión del riesgo?

Las rutas T31, E21, T57, T47, E37, E27, E51, P27D, P62A y P51C tendrán desvíos en sus trayectos tanto en sentido sur-norte como norte-sur. Las rutas P47A y P47B serán modificadas entre Terminal Andrés Sanín y Unidad Deportiva. La gestión del riesgo corresponde a las acciones preventivas y de atención que realizan entidades para minimizar posibles daños ante eventos que puedan afectar la seguridad o la normalidad del servicio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.