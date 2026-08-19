Por: CENET

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El sector asegurador colombiano enfrenta actualmente una de las mayores olas de reclamaciones luego del sismo registrado el 10 de agosto. De acuerdo con información consolidada por las compañías de seguros y compartida a Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), se han recibido 10.465 solicitudes relacionadas con daños causados por el movimiento telúrico, cuatro días después del evento. El monto estimado de estas reclamaciones iniciales asciende a 281.000 millones de pesos. Estas cifras muestran tanto la magnitud del impacto del sismo en los bienes asegurados como la capacidad de respuesta del gremio y las aseguradoras.

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Según el reporte, el grueso de los casos corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles, con 9.310 reclamaciones registradas bajo esta cobertura. Además, hay reportes asociados con pólizas que también pueden cubrir los efectos de un sismo, tales como seguros de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. Al conocerse el sismo, Fasecolda activó de inmediato su protocolo gremial para atención de eventos catastróficos y, de manera paralela, las aseguradoras desplegaron sus propios protocolos institucionales, manteniendo abiertos diversos canales para facilitar la notificación de siniestros, informar a los asegurados y orientarlos en el proceso de reclamación.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, resaltó el acompañamiento permanente a quienes reportan afectaciones y recalcó que los asegurados deben comunicarse directamente con sus compañías o intermediarios para recibir información sobre sus coberturas y el proceso que deben seguir. Además, el reporte pone en evidencia el bajo nivel de aseguramiento frente al riesgo de terremoto en el país: con corte a marzo de 2026, existen 2.681.964 inmuebles asegurados (incluyendo viviendas, copropiedades y bienes privados y públicos), con un valor asegurado aproximado de 2.582 billones de pesos. Solo 1,65 millones de viviendas cuentan con protección, equivalentes a cerca del 9,3 % del total, según datos de las aseguradoras y proyecciones oficiales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

Respecto a la distribución regional, los departamentos con mayor número de reclamaciones y aseguramiento son Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, que en total agrupan 485.415 inmuebles asegurados por más de 426 billones de pesos. Cali sobresale con 99.179 hogares asegurados, además de copropiedades, riesgos privados e inmuebles públicos. En otras ciudades como Pereira, Manizales y Armenia también se destaca un considerable número de hogares asegurados. Para facilitar la atención, en Cali se habilitó incluso un punto presencial en la Cámara de Comercio, reforzando los canales digitales y telefónicos tradicionales.

Fasecolda insiste en la recomendación de usar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite y verificar siempre la identidad de los contactos antes de entregar información sensible o dinero. Por último, anunció que seguirá entregando balances periódicos sobre la evolución de las reclamaciones y la atención a los damnificados.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un seguro tras un sismo en Colombia?

Los asegurados deben comunicarse directamente con su aseguradora o intermediario para notificar el siniestro, verificar las coberturas contratadas y recibir orientación sobre cómo presentar la reclamación. Fasecolda y las aseguradoras mantienen habilitados canales oficiales y, en algunos casos como en Cali, puntos de atención presenciales.

¿Qué porcentaje de viviendas en Colombia tiene seguro contra terremotos?

De acuerdo con Fasecolda y proyecciones basadas en datos del DANE, aproximadamente el 9,3 % de las viviendas en Colombia cuentan con algún tipo de seguro de hogar que cubre riesgos como el de terremoto, lo que refleja un bajo nivel de aseguramiento a nivel nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.