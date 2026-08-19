Un duro señalamiento puso en el centro de la atención a una empresa funeraria de Cali, señalada de presuntamente cobrar el 30 % de una indemnización destinada a familiares de víctimas de la tragedia del pasado 10 de agosto.

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El caso fue expuesto por el periodista Ronny Suárez, quien publicó un video en sus redes sociales en el que alertó sobre lo que calificó como un posible aprovechamiento de las familias afectadas por la tragedia. Según su denuncia, conoció la situación de un hombre que habría perdido a su esposa y a su hijo menor de edad durante el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia.

De acuerdo con el relato divulgado por el periodista, el familiar habría acudido a una empresa funeraria que le ofreció encargarse de gestionar ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) el trámite para acceder a la indemnización correspondiente.

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“Se están aprovechando de las víctimas del terremoto. “muchas personas no sabían que la Adres otorga una indemnización de 47 millones de pesos a las personas que perdieron algún ser querido durante esta tragedia”, indicó el comunicador.

🚨 Muy grave: se están aprovechando de las víctimas del terremoto Conocí el caso de un hombre en Cali que perdió a su esposa y a su hijo y cayó en la trampa de una empresa funeraria que se quedó con el 30 % de la indemnización de $ 47 millones que entrega la @AdresCol a las… pic.twitter.com/EStzxLCRmC — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) August 18, 2026

¿Cuánto dinero habría cobrado la funeraria por la indemnización? Según la información difundida sobre el caso, los documentos revisados muestran valores descontados de la indemnización que recibió la familia. Entre ellos aparecen $13,1 millones por honorarios jurídicos y otros $8,7 millones por servicios exequiales. Estos montos son parte de los elementos que provocaron cuestionamientos sobre la gestión adelantada por la funeraria. La discusión se concentra ahora en establecer bajo qué condiciones fueron autorizados esos descuentos y qué servicios correspondían a cada uno, especialmente porque los recursos estaban destinados a una familia que perdió a varios de sus integrantes durante el terremoto.

El caso está relacionado con los recursos que reconoce la ADRES a los beneficiarios de personas fallecidas en determinados eventos considerados como accidentes de tránsito y eventos catastróficos, dentro de los cuales pueden estar contemplados determinados desastres naturales.

Después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, la entidad informó que estaba preparada para adelantar los pagos correspondientes a indemnizaciones y gastos funerarios de las víctimas mortales, además de los recursos destinados a la atención en salud de las personas afectadas.

Por eso, la denuncia plantea un interrogante sobre el papel que estarían desempeñando algunas empresas frente a estos trámites y, particularmente, sobre los porcentajes que podrían terminar pagando las familias por servicios de gestión.

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