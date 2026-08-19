Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El aeropuerto internacional Matecaña, ubicado en Pereira, cumple ya diez días sin operación aérea comercial, tras los daños estructurales generados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta parálisis ha trastocado la vida de miles de viajeros, pero, más allá del simple cierre de una terminal, representa un duro golpe a una de las entradas principales para turistas, empresarios y consumidores de todo el Eje Cafetero. Según datos oficiales de la administración del aeropuerto, antes de la emergencia, entre 60 y 65 vuelos se realizaban cada día, movilizando entre 8.000 y 10.000 pasajeros diarios. Por ello, que durante diez días de cierre se calcula que podrían haberse afectado entre 600 y 650 movimientos de aeronaves y entre 80.000 y 100.000 movimientos de pasajeros. Algunos lograron reprogramar sus itinerarios o usar rutas alternas, pero el peso de esta interrupción se hace evidente.

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La magnitud del impacto se entiende mejor al revisar la programación habitual de Matecaña: su red incluye 226 frecuencias nacionales y 13 internacionales cada semana, para un total de 239 salidas, cerca de 34 al día. Así, en un periodo de diez días, el aeropuerto habría operado alrededor de 341 vuelos de salida, y sumando llegadas equivalentes se acerca a unas 680 operaciones. Datos estadísticos de Flightradar24 confirman la abrupta caída de estas operaciones a partir del terremoto, poniendo en evidencia la diferencia radical entre la normalidad y la suspensión total.

Medir la pérdida económica de forma exacta sería especulativo sin datos concretos sobre devoluciones, ocupación hotelera o gasto de viajeros. Sin embargo, el contexto empresarial ayuda a dimensionar el alcance: Risaralda generó en 2025 unos 31,6 billones de pesos en bienes y servicios, y la gobernación estima que el turismo pesa un 4,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) departamental. Esto equivale, aproximadamente, a 1,45 billones anuales o 4.000 millones de pesos diarios vinculados al sector turismo, lo que significa que, en diez días, en condiciones normales, se moverían unos 40.000 millones de pesos. Aunque no toda esa cifra se pierde —el turismo por carretera sigue—, el impacto en hoteles, restaurantes, bares, transporte y comercio es significativo.

El cierre del aeropuerto ha coincidido con la temporada de Fiestas de la Cosecha, época en la que Pereira esperaba más de 400.000 visitantes y una dinámica económica superior a los 70.000 millones de pesos. La falta de vuelos, especialmente de larga distancia y del exterior, limita la llegada de estos visitantes. En el primer trimestre de 2025, Matecaña movilizó 643.703 pasajeros; el cierre ha afectado, en solo diez días, entre 80.000 y 100.000 movimientos de pasajeros, quienes han debido incurrir en gastos extra de transporte y reorganización.

Sobre la reapertura, Luis Fernando Collazos, gerente de Matecaña, explicó que la pista y la torre de control no sufrieron daños, concentrándose estos en la terminal de pasajeros. Se estudia usar la zona internacional para vuelos nacionales, y la reapertura podría iniciarse gradualmente alrededor del 22 de agosto, siempre supeditada a la seguridad. Así, la recuperación plena de la conectividad aérea marcará el inicio de la reactivación económica tras este evento natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre del aeropuerto Matecaña?

El cierre del aeropuerto internacional Matecaña ha impactado principalmente al turismo, sector que representa el 4,6 % del Producto Interno Bruto de Risaralda. Durante diez días, se han dejado de movilizar entre 80.000 y 100.000 pasajeros y se ha restringido el movimiento de unos 40.000 millones de pesos en actividad económica turística, afectando a hoteles, restaurantes, comercio, transporte y el desarrollo de eventos clave dentro de la región.

¿Cuándo reabrirá el aeropuerto Matecaña después del terremoto?

De acuerdo con Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto internacional Matecaña, la estimación después del terremoto es que la operación comercial podría reanudarse aproximadamente en diez días, es decir, hacia el 22 de agosto. Sin embargo, esta fecha dependerá de las evaluaciones de seguridad en las instalaciones, especialmente en la terminal de pasajeros, pues la prioridad es que toda la infraestructura sea segura para pasajeros y trabajadores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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