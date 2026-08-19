Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La situación del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira tras el terremoto reciente ha generado expectativa en la región y entre los viajeros que dependen de esta terminal para su movilidad. De acuerdo con información entregada por Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto, después del evento sísmico se realizaron inspecciones clave para determinar el alcance de los daños y la posibilidad de una pronta reactivación de operaciones. Lo más relevante, de acuerdo con El Diario, es que tanto la pista como la torre de control no sufrieron afectaciones estructurales. La verificación de estos dos elementos es trascendental, pues garantizan la operatividad básica y la seguridad aeronáutica.

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En contraste, los principales daños se presentaron en áreas de la terminal de pasajeros. Esta situación introduce desafíos para la atención normal de viajeros, ya que muchas de las operaciones y servicios esenciales se encuentran en ese espacio. Sin embargo, un aspecto positivo resaltado por la administración es que la zona internacional, según los análisis iniciales, tampoco mostró daños de importancia. Por esta razón, se plantea la alternativa de usar temporalmente esta área para recibir vuelos nacionales y así reanudar el tráfico aéreo de manera parcial, mientras se adelantan las reparaciones en los demás puntos de la terminal.

Sobre la reactivación concreta de operaciones, el gerente Collazos indicó el 12 de agosto que una reapertura, al menos parcial, podría darse en aproximadamente diez días, siempre y cuando las labores de evaluación y reparación avancen conforme a lo planeado y se tengan condiciones óptimas de seguridad para pasajeros y trabajadores. Así, se estima tentativamente que la movilización de vuelos podría arrancar hacia el 22 de agosto. Sin embargo, este cálculo debe leerse como una referencia, no como una fecha definitiva, ya que la prioridad, según han reiterado las autoridades, sigue siendo la seguridad de todos los actores involucrados.

Cada día sin operaciones en el Aeropuerto Matecaña afecta no solo al transporte aéreo sino al tejido económico que gira en torno a esta infraestructura. Restaurantes, hoteles, comercios, actividades turísticas y de negocios dependen en buena medida de la conectividad aérea. Como apunta El Diario, restablecer los vuelos contribuirá de manera fundamental a acelerar la recuperación económica no solo de Pereira, sino de todo el departamento de Risaralda.

¿Cuándo podría reabrir el Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto?

Con base en declaraciones de Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto, la reapertura podría darse unos diez días después del 12 de agosto, es decir, alrededor del 22 de agosto, siempre que se garantice la seguridad en las instalaciones. Esta fecha es solo estimada, pues depende de los avances en las reparaciones.

¿Qué daños sufrió el Aeropuerto Matecaña y cómo afectan su funcionamiento?

Según El Diario y la administración del aeropuerto, la pista y la torre de control no presentan daños estructurales. Los principales daños están en zonas de la terminal de pasajeros, lo que dificulta la atención habitual de viajeros. Sin embargo, como la zona internacional está en buen estado, se evalúa usarla de forma temporal para vuelos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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