Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El albergue del barrio La Graciela, situado en Dosquebradas, sobresale en medio de las adversidades ocasionadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Esta catástrofe destruyó cientos de edificaciones, pero no fue suficiente para minimizar la determinación de la comunidad risaraldense, que ha demostrado un fuerte sentido de unión y solidaridad en estos días críticos. Dentro de los distintos espacios habilitados como refugios de emergencia —que incluyen parques, canchas y coliseos—, el albergue de La Graciela destaca por su impecable organización y logística al brindar cobijo y asistencia necesarias a personas de todas las edades.

Sigue a PULZO en Discover

Julián Lizcano, quien coordina el funcionamiento del albergue, precisó que se encuentran alojadas 140 personas. Según los datos suministrados por Lizcano, alrededor de 40 familias se benefician del alojamiento seguro, incluyendo 30 mujeres, 47 hombres y 29 niños. El directivo resalta que las instalaciones se están adecuando progresivamente y los esfuerzos de adaptación avanzan de manera satisfactoria frente a las necesidades de la población afectada.

Una de las principales preocupaciones para la administración del albergue ha sido el clima. Las constantes lluvias en Pereira y Dosquebradas, municipios del departamento de Risaralda, han obligado a implementar soluciones rápidas. Lizcano explica que inicialmente se presentaron filtraciones de agua, pero lograron resolver estos inconvenientes instalando estibas y reforzando los alrededores con cemento. Esto ha permitido que las familias cuenten con espacios secos y seguros al interior del albergue, a pesar de las condiciones ambientales adversas.

El apoyo recibido desde diferentes frentes institucionales ha sido un factor clave. Voluntarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Contraloría, Procuraduría y otros entes, han brindado colaboración trascendental, generando gran satisfacción entre quienes coordinan y reciben la ayuda. Lizcano agradeció la abrumadora respuesta de la ciudadanía, calificando como “excelente” la solidaridad y el respaldo. Donaciones como alimentos, agua, productos de aseo y otros bienes esenciales han llegado desbordando la capacidad de respuesta en el lugar.

Asimismo, profesionales de distintas áreas han colaborado en el albergue. Kimberly Buitrago relató que tanto el equipo de la alcaldía como la comunidad están entregando las tres comidas diarias y elementos básicos a los damnificados. Por su parte, Santiago Arcila, voluntario en psicología, manifestó que la disposición del equipo es realizar desde apoyo psicosocial hasta tareas operativas como la organización de carpas, mostrando que la voluntad de ayudar se traduce en soluciones concretas ante la emergencia.

¿Cómo funciona el albergue de La Graciela en Dosquebradas tras el terremoto?

El albergue de La Graciela opera con un aforo completo de 140 personas, en donde se brinda alojamiento, alimentación y asistencia psicosocial tras el terremoto. Según información suministrada por los coordinadores y voluntarios, la organización y la logística son pilares fundamentales; la comunidad e instituciones locales contribuyen de manera solidaria con donaciones y apoyo profesional para garantizar condiciones dignas y seguras a las personas afectadas.

¿Qué tipo de ayudas han recibido las personas en el albergue de La Graciela?

Las personas que permanecen en el albergue han recibido múltiples ayudas, incluyendo alimentos, agua, productos de aseo, apoyo institucional de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y soporte psicosocial ofrecido por profesionales voluntarios. Todo esto, de acuerdo con testimonios de quienes gestionan el lugar, ha sido posible gracias a la solidaridad ciudadana y el trabajo articulado de diferentes organismos estatales y voluntarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.