Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció que se llevarán a cabo trabajos de optimización en las redes de acueducto en distintos puntos de la ciudad. Esta intervención hará necesario suspender temporalmente el suministro de agua potable en varios barrios, por lo que se recomienda a la ciudadanía prepararse y abastecerse con suficiente agua para cubrir necesidades básicas como la alimentación y la higiene durante el periodo en que los servicios no estén disponibles. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, la suspensión afectará tanto a sectores residenciales como a zonas donde se realizarán trabajos técnicos específicos para mejorar la infraestructura.

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Los barrios que enfrentarán la suspensión del servicio, de acuerdo con la lista divulgada, incluyen Siloé sector Los Pomos, La Esperanza, Marroquín, Nueva Floresta, Caldas, Ciudad 2000, Eucarístico, El Caney, El Jardín, Ulpiano Lloreda, Chiminangos I, Atanasio Girardot, La Independencia, San Carlos y Sindical. Las direcciones precisas dentro de cada barrio han sido especificadas para que los habitantes puedan prever cómo será su afectación directa.

Adicionalmente, Emcali informó sobre trabajos de carácter especial en puntos estratégicos del sistema de acueducto. En la estación de bombeo Siloé III se procederá a instalar medidores de caudal, dispositivos que permiten cuantificar la cantidad de agua que atraviesa una tubería, lo que facilita la gestión y el monitoreo del suministro. Paralelamente, en Ulpiano Lloreda, Nueva Floresta y Las Ceibas, los equipos operativos realizarán reparaciones en tuberías de gran diámetro, labores que buscan garantizar la estabilidad y continuidad del servicio en el futuro. Otros sectores afectados por estas labores incluyen Los Libertadores, Santa Mónica Residencial, Ciudad Pacífica y La Base, donde se desarrollarán ajustes en la red matriz y trabajos sobre tuberías principales.

Ante este panorama, la recomendación central de Emcali es que los ciudadanos almacenen agua con suficiente antelación y tomen las precauciones necesarias mientras duren las labores de optimización. Este tipo de intervenciones buscan garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio de agua potable para todos los caleños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua por trabajos de Emcali?

Los barrios afectados por la suspensión temporal del servicio de agua potable, según la información de Noticiero 90 Minutos, son Siloé sector Los Pomos, La Esperanza, Marroquín, Nueva Floresta, Caldas, Ciudad 2000, Eucarístico, El Caney, El Jardín, Ulpiano Lloreda, Chiminangos I, Atanasio Girardot, La Independencia, San Carlos y Sindical. Las direcciones específicas dentro de cada uno han sido detalladas por Emcali.

¿Qué trabajos hará Emcali en las redes de acueducto de Cali y por qué suspenden el agua?

Emcali llevará a cabo labores como la instalación de medidores de caudal en estaciones de bombeo y la reparación de tuberías de gran diámetro en distintos sectores. Estos trabajos de optimización buscan mejorar la eficiencia y garantizar el buen funcionamiento del sistema, por lo cual es necesario realizar suspensiones programadas del servicio, afectando temporalmente el suministro de agua en varios barrios de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.