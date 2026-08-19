Por: Noticiero 90 minutos

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La Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’ de Cali anunció una suspensión temporal de su atención presencial, como consecuencia de los daños no estructurales sufridos tras el reciente terremoto que impactó el suroccidente del país. Esta medida tendrá una duración aproximada de mes y medio, según informó la Gobernación del Valle del Cauca. A pesar de que las afectaciones detectadas no representan un riesgo inminente de colapso para el edificio, se llevarán a cabo reparaciones con el objetivo de restaurar las condiciones adecuadas y garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la de los funcionarios antes de reabrir sus puertas al público.

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Durante este periodo, en el Valle del Cauca se mantienen activas diversas labores de atención y recuperación tras la emergencia, involucrando tanto acciones en infraestructura como programas de apoyo para las familias damnificadas. La Biblioteca Departamental, en vez de detener su actividad, optará por trasladar parte de sus servicios a los albergues implementados luego del terremoto. Esta decisión busca especialmente brindar acompañamiento a la niñez y juventud que permanecen en estos espacios temporales, en un momento en el que la reconstrucción emocional resulta fundamental para las comunidades damnificadas.

El director de la institución, Fernando Tamayo, recalcó que la suspensión de la atención presencial no significa que las acciones de la biblioteca se vean interrumpidas. Explicó que, durante el tiempo que dure el cierre, los equipos trabajarán en los albergues ofreciendo jornadas lúdicas y actividades de acompañamiento psicológico para los menores. De acuerdo con sus palabras, se pretende que los niños y niñas recuperen la confianza y la certeza de que podrán reconstruir su futuro en el departamento. Además, las jornadas están orientadas a promover espacios de recreación que ayuden a fortalecer los lazos comunitarios entre las familias desplazadas por la emergencia.

Inicialmente, la Biblioteca Departamental intervendrá en los albergues ubicados en Cali, aunque existe el propósito de extender la estrategia a otros municipios del Valle del Cauca en las próximas semanas. Así, la entidad seguirá desempeñando su papel cultural y social, proporcionando actividades y apoyo emocional mientras avanzan las reparaciones en su sede principal. La ciudadanía podrá informarse sobre las actividades y la fecha de reapertura a través de los canales oficiales tanto de la Gobernación del Valle del Cauca como de la propia biblioteca.

¿Por qué cerró temporalmente la Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’ de Cali?

La Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’ suspendió su atención presencial durante cerca de mes y medio debido a daños no estructurales ocasionados por el terremoto en el suroccidente del país. Según la Gobernación del Valle del Cauca, aunque el edificio no corre peligro de colapsar, es necesario realizar reparaciones para garantizar la seguridad de todos los usuarios y funcionarios antes de retomar las actividades normales.

¿Cómo continuará prestando servicios la Biblioteca Departamental durante el cierre?

Mientras la sede principal permanece cerrada, la biblioteca trasladará parte de sus actividades a los albergues destinados a las familias afectadas por el sismo. Según su director, Fernando Tamayo, el equipo desarrollará jornadas lúdicas y de acompañamiento psicológico, enfocadas principalmente en la niñez, y planea extender esta labor a otros municipios del Valle del Cauca en el transcurso de las próximas semanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.