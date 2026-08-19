Por: Noticiero 90 minutos

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La Cámara de Comercio de Cali tomó la decisión de habilitar una línea especial de atención con el fin de identificar y registrar las afectaciones sufridas por las empresas de la ciudad a raíz del reciente terremoto. Esta acción busca conocer en profundidad el impacto que el evento sísmico pudo provocar en establecimientos, infraestructuras, equipos y en los inventarios de cada negocio. De acuerdo con lo informado por la misma Cámara de Comercio de Cali, la iniciativa pretende recopilar datos precisos sobre las dificultades que han comenzado a impactar la operación cotidiana de miles de negocios en la región.

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En palabras de Harold Londoño, gerente de Inteligencia de Negocios de la Cámara de Comercio de Cali, la recuperación de los territorios que resultaron más afectados depende en gran medida de la reactivación del tejido productivo. Según datos proporcionados por la entidad, en los departamentos impactados por el sismo existen cerca de 270.000 empresas responsables de la generación de más de un millón de empleos. Por ello, desde la Cámara de Comercio se habilitaron diferentes canales para que los empresarios reporten los casos y se sumen al registro de afectaciones: las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como el canal de WhatsApp en el número 300 913 1811.

Al profundizar en las cifras iniciales recolectadas se observa que aproximadamente la mitad de las empresas inscritas en este censo han reportado afectaciones graves o críticas. Esta realidad no solo limita la operación diaria de los negocios, sino que también empieza a verse reflejada en consecuencias negativas para el empleo local, lo que incrementa la urgencia de diseñar e implementar soluciones enfocadas en proteger el tejido empresarial.

Las necesidades reportadas por las empresas van más allá del acceso a recursos financieros. Los afectados también requieren asesoría para adelantar trámites administrativos, gestionar reclamaciones ante seguros, reparar instalaciones o equipos, además de buscar cómo garantizar la continuidad de sus operaciones. El gerente Harold Londoño recordó que es fundamental que todas las empresas, incluso aquellas que aún no se encuentran inscritas, se animen a participar en este censo empresarial, pues contar con información actualizada permitirá articular respuestas y soluciones de manera oportuna entre distintas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas de Cali reportar daños y afectaciones tras el terremoto?

Las empresas de Cali pueden dar a conocer los daños que sufrieron por el terremoto contactando a la Cámara de Comercio de Cali a través de las líneas telefónicas 602 886 1300 y 300 913 1811, así como mediante el número de WhatsApp 300 913 1811. La entidad recomienda que todos los empresarios realicen el reporte, estén o no inscritos previamente, para facilitar la atención y la conexión con soluciones.

¿Qué tipo de afectaciones reportan las empresas de Cali tras el terremoto?

Según información de la Cámara de Comercio de Cali, las empresas han reportado principalmente daños en establecimientos, infraestructura, equipos, inventarios y dificultades para operar normalmente. Además de afectaciones físicas, existen necesidades en asesoría para trámites, reclamaciones de seguros y requerimientos de apoyo para la continuidad operativa del negocio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.