Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Arquidiócesis de Cali anunció un balance preocupante tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto: al menos 39 templos sufrieron daños en su infraestructura, según información recogida por Noticiero 90 Minutos. Dentro de este listado sobresale la emblemática iglesia La Merced, cuyo deterioro ha quedado registrado tanto en su fachada como en el interior de la edificación. Este templo, tradicional punto de encuentro religioso en la ciudad, es ahora símbolo de la gravedad del impacto que causó el sismo en el patrimonio arquitectónico y cultural de la región.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Miriam del Carmen Neira, integrante de las hermanas Misioneras Agustinas Recoletas, el terremoto coincidió con el final de la eucaristía que se celebraba a las 7:00 a.m. en La Merced. La religiosa relató que la mayoría de los asistentes ya se encontraba fuera del templo cuando la cubierta situada en la parte delantera de la estructura colapsó repentinamente. Según destacó Neira, los daños no se limitaron solo al techo, sino que también comprometieron los muros y la característica torre que corona el templo, piezas claves en la identidad arquitectónica del lugar.

Las afectaciones en La Merced forman parte de un panorama más amplio, pues otros 38 templos bajo la administración de la Arquidiócesis también han presentado algún tipo de deterioro tras el movimiento telúrico. Este tipo de daños resalta la vulnerabilidad del patrimonio histórico ante eventos naturales, especialmente en edificaciones con décadas de antigüedad y gran carga simbólica para la población local. Aunque no se han detallado cifras exactas sobre la magnitud de las afectaciones en los otros templos, el contexto ofrecido sugiere una problemática considerable para la conservación de bienes religiosos y culturales en Cali.

Estas consecuencias han obligado además a que servicios públicos y culturales, como la Biblioteca Departamental, cierren temporalmente sus puertas para iniciar procesos de recuperación y garantizar la seguridad de las personas, trasladando incluso sus servicios a albergues según reporta 90 Minutos. Así, el terremoto no solo dejó secuelas materiales, sino que también interrumpió actividades comunitarias y religiosas fundamentales para la vida cotidiana de muchos ciudadanos en Cali.

¿Cuáles son los daños estructurales que sufrió la iglesia La Merced en Cali tras el terremoto?

La iglesia La Merced registró daños visibles en su fachada, el interior, los muros, la cubierta de la zona delantera y la torre, según declaraciones de una misionera del templo citadas por Noticiero 90 Minutos. Estos daños ocurrieron justo después de que finalizara la eucaristía matutina, dejando en evidencia el grado de vulnerabilidad de este emblemático edificio religioso en Cali.

¿Cuántos templos en Cali fueron afectados por el terremoto y qué institución reportó la cifra?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Cali, al menos 39 templos religiosos resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto. Esta institución fue la encargada de recabar y difundir la información a través de medios como Noticiero 90 Minutos, destacando la gravedad de los daños en diversas estructuras de relevancia histórica y cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.