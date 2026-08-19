Por: Noticiero 90 minutos

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El más reciente balance presentado por Alejandro Eder, alcalde de Cali, da cuenta de la magnitud de la emergencia que atraviesa la ciudad tras el sismo. Hasta el momento, hay confirmación de 141 personas fallecidas, de las cuales 132 ya han sido entregadas a sus familias luego de exhaustivos procesos de identificación y recuperación realizados por las autoridades correspondientes, informó la Alcaldía de Cali.

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En cuanto al número de personas heridas, la cifra asciende a aproximadamente 1.600. Los equipos de socorro no han detenido sus labores y actualmente se están enfocando en la recuperación de las seis últimas víctimas, quienes todavía no han sido entregadas a sus allegados. El alcalde Eder reiteró el compromiso de garantizar que todas las operaciones de rescate se realicen con respeto y dignidad hacia las familias afectadas.

La ciudad ha iniciado una nueva etapa en la respuesta a la emergencia. Más de 300 funcionarios se encuentran desplegados en diferentes puntos para caracterizar y censar a las familias damnificadas. Las cifras oficiales, entregadas por la Administración Distrital, indican que ya se han registrado 10.000 familias afectadas, lo que equivale a más de 25.000 personas que han visto alterada su cotidianidad debido al desastre natural.

Asimismo, la infraestructura urbana ha sufrido graves daños. Más de 7.700 reportes de inmuebles afectados han sido recibidos por las autoridades. Para atender esta situación, alrededor de 50 equipos conformados por ingenieros estructurales están llevando a cabo inspecciones detalladas. A la fecha, 920 edificaciones han sido objeto de revisiones intensivas, arrojando como resultado que 400 de ellas presentan daños estructurales severos o colapsos parciales. La posibilidad de demoler varias de estas edificaciones se mantiene sobre la mesa, en función de los hallazgos encontrados en las evaluaciones técnicas.

En palabras de Alejandro Eder: “Esta es una crisis que apenas comienza y tenemos que estar preparados todos para enfrentar lo que viene.” La Administración Distrital ha advertido que tanto la atención de la emergencia actual como los procesos de reconstrucción futura serán de largo plazo, con un enfoque centrado en la recuperación de la ciudad y la protección de las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han resultado afectadas por el terremoto en Cali según la Alcaldía?

La Alcaldía de Cali, a través de datos oficiales compartidos por el alcalde Alejandro Eder, informó que la emergencia tras el terremoto ha dejado a más de 25.000 personas afectadas. Este número corresponde a las 10.000 familias que ya han sido censadas y caracterizadas por los funcionarios distritales, quienes realizan un trabajo coordinado para asegurar apoyo y ayuda a quienes más lo necesitan.

¿Cuántas edificaciones fueron declaradas con daños graves o colapso parcial tras el sismo en Cali?

Según el informe presentado por las autoridades locales, hasta el momento se han inspeccionado 920 edificaciones de forma detallada y 400 de estas presentan problemas estructurales graves o colapso parcial. Este panorama sugiere que buena parte de estas construcciones podrían requerir demoliciones totales o parciales, dependiendo de la evaluación de los ingenieros estructurales asignados por la Administración Distrital.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.