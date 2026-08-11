El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes también tomó por sorpresa a pasajeros y trabajadores que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. En medio del fuerte movimiento, un piloto registró desde un avión cómo se vivieron los momentos de tensión en la terminal aérea.

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El sismo provocó escenas de pánico dentro del aeropuerto, donde varias personas buscaron protegerse mientras la estructura era sacudida. En imágenes difundidas posteriormente se observan afectaciones en sectores de la terminal, entre ellas elementos del techo que se desprendieron y levantaron polvo en las zonas comunes.

El registro se conoció mientras el Airbus A320 se encontraba en tierra, antes de completar su salida. La intensidad del movimiento hizo que la atención de quienes estaban en la terminal pasara de los procedimientos habituales de viaje a la emergencia provocada por el terremoto.

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¿Qué pasó en aeropuerto de Pereira luego del terremoto de magnitud 7.4?

Uno de los testimonios conocidos después de la emergencia fue el de José Gallego, quien grabó con su celular los momentos de angustia dentro de la terminal. El joven contó posteriormente que tuvo que protegerse durante el movimiento y describió el ambiente de temor que se vivió entre las personas presentes.

Según su relato, el terremoto provocó la caída de partes de las paredes y del techo, mientras las personas buscaban ponerse a salvo. Gallego aseguró que el momento fue tan fuerte que llegó a pensar que podía tratarse del último instante de su vida.

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Las imágenes también permiten dimensionar algunas de las consecuencias que tuvo el sismo en la infraestructura del Matecaña. Partes del techo y otros elementos resultaron afectados, por lo que las operaciones aéreas tuvieron que ser suspendidas de manera temporal mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

La terminal de Pereira no fue la única afectada. La Aeronáutica Civil informó que otros aeropuertos del país también presentaron novedades y tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones mientras avanzaban las inspecciones correspondientes. Entre ellos estuvieron los de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali.

El terremoto, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, tuvo una profundidad cercana a los 96 kilómetros y fue sentido en numerosas regiones del país. La emergencia dejó daños en infraestructura y obligó a activar operativos de atención y evaluación en diferentes ciudades.

Mientras las autoridades revisaban las condiciones de las terminales aéreas afectadas, los pasajeros debieron permanecer atentos a las instrucciones oficiales y a las novedades sobre sus vuelos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.