El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó entre sus afectados al exfutbolista Carlos Daniel ‘Pastuso’ Hidalgo, uno de los máximos referentes históricos del Deportivo Pasto. El exdelantero se encontraba en Cali cuando una estructura se desprendió durante el fuerte movimiento y terminó golpeándolo.

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Hidalgo estaba en la capital del Valle del Cauca acompañado por integrantes de las divisiones menores del Deportivo Pasto, quienes se encontraban en la ciudad para disputar un compromiso del Campeonato Nacional. En medio del sismo, un muro cayó sobre el exjugador y le provocó lesiones principalmente en la cabeza y el rostro.

A pesar del impacto, su vida no estuvo comprometida y posteriormente pudo salir del lugar. Imágenes difundidas después del incidente permitieron conocer parte de las lesiones que sufrió durante la emergencia.

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#ReporteSismo | Técnico del Deportivo Pasto resulta herido tras el fuerte sismo en Cali La delegación Sub-17 del Deportivo Pasto vivió momentos de angustia durante el fuerte sismo registrado este lunes en Cali. Mientras los jugadores desayunaban en el primer piso del hotel, el… pic.twitter.com/QOrgNrm48r — NariñoHoy (@HoyNarino) August 10, 2026

Luego del momento de angustia, Hidalgo habló con el periodista Germán Andrés Paz y contó brevemente cómo vivió el terremoto. “Terrible, no se lo deseo a nadie, momento de mucho pánico y desesperación”, manifestó el exfutbolista.

Más allá de lo ocurrido con él, el entrenador de las categorías juveniles del conjunto nariñense manifestó su tranquilidad porque los jugadores y demás integrantes del cuerpo técnico que lo acompañaban se encontraban bien.

El exdelantero también expresó su preocupación por las personas que resultaron mucho más afectadas por el terremoto, que provocó daños en diferentes ciudades del país y dejó una emergencia especialmente compleja en sectores de Cali.

Después del incidente, Hidalgo emprendió su regreso a Pasto, mientras los organismos de emergencia continuaban atendiendo las consecuencias del terremoto en Cali y otras regiones.

Carlos Daniel Hidalgo, una figura histórica del Deportivo Pasto

El nombre de Hidalgo está estrechamente ligado a la historia del conjunto nariñense. Durante su etapa como futbolista se convirtió en uno de los grandes goleadores del club y, según Gol Caracol, suma 60 anotaciones, registro que lo ubica como máximo artillero histórico del Deportivo Pasto.

También tuvo experiencia con la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de 2003, torneo en el que marcó cinco goles. A nivel de clubes pasó, entre otros equipos, por Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Sporting de Gijón.

Actualmente, Hidalgo está vinculado al Deportivo Pasto como entrenador de sus divisiones menores. Su presencia en Cali durante el terremoto estaba relacionada precisamente con su labor junto a las nuevas generaciones del club.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.