Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó una inspección técnica en el predio Novita, ubicado en la vereda Torca de Usaquén, tras una denuncia por tala no autorizada en los Cerros Orientales. Según la entidad, la intervención en el terreno desembocó en la resolución DRBC No. 01267000159, ordenando la suspensión inmediata de toda actividad de tala en el predio. Mientras tanto, se adelanta una investigación que definirá un posible castigo para los propietarios de la Hacienda Novita. Este procedimiento dio inicio al expediente sancionatorio No. 124979.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la visita, el equipo técnico de la autoridad ambiental confirmó que se habían talado 64 eucaliptos, cada uno con un diámetro promedio de 52,44 centímetros, en dos sectores de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Es importante tener presente que, de acuerdo con la CAR, si bien existe un interés en reemplazar especies exóticas como el eucalipto por especies nativas en los Cerros Orientales, en este caso puntual no existía autorización formal para realizar dicha tala.

El informe técnico expone que los propios dueños del predio reconocieron haber procedido a la corta de árboles sin contar con aprobación previa de la autoridad competente. Los técnicos verificaron directamente los puntos en los que se talaron los eucaliptos e informaron que no observaron indicios de regeneración en los sectores afectados. Además de la medida administrativa, el caso sostiene un proceso penal en contra de los dueños del predio, aunque los voceros de la Hacienda Novita argumentaron que su actuar obedeció a la buena fe. Por el momento, la suspensión de actividades sigue en pie y la investigación continuará antes de determinar si se impondrá una sanción a los propietarios.

Según la CAR, no se pueden ejecutar intervenciones en reservas forestales sin la debida autorización, independientemente de los planes futuros de restauración ecológica o manejo de especies en la zona. Esta inspección y resolución representan solo la primera decisión dentro de un proceso que se mantiene en curso, en el que tanto la administración ambiental como los involucrados directos deberán sustentar sus posturas ante las instancias correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendida la tala de eucaliptos en la Hacienda Novita de Usaquén?

La suspensión fue ordenada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) debido a que la tala de 64 eucaliptos se realizó sin la autorización necesaria, dentro de una reserva forestal en los Cerros Orientales, una zona protegida. La autoridad ambiental busca esclarecer si los dueños actuaron de manera irregular o si hay lugar a una sanción formal tras el proceso de investigación.

¿Qué implica una investigación sancionatoria por tala en reserva forestal protectora?

Una investigación sancionatoria como la abierta por la CAR evalúa si hubo incumplimiento de la normativa ambiental, como la corta de árboles sin permiso, y puede provocar la suspensión de actividades, multas u otras sanciones. Además, puede tener repercusiones penales si se comprueba responsabilidad de los involucrados, como ocurre en el caso de la Hacienda Novita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.