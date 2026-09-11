Por: El Espectador

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La más reciente entrega del Panel de Opinión, en su decimoctava versión, ha revelado el listado de los mejores congresistas del más reciente periodo legislativo en Colombia, a partir de la percepción de los líderes de opinión. Según los resultados citados por El Espectador, Paloma Valencia, exsenadora y excandidata presidencial del partido Centro Democrático, encabeza esta medición alcanzando un respaldo del 13 %. El segundo escalón está compartido por tres figuras: Ariel Ávila (Alianza Verde), Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (exsenadora del Verde), con un 9 % cada uno. Norma Hurtado, del partido La U, cierra el grupo referencial al sumar un 6 % de percepción positiva entre los consultados.

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En una posición intermedia del ranking, según el Panel de Opinión, hay un empate entre el excongresista Guido Echeverri, JP Hernández (ambos de la coalición Alianza Verde) y la exsenadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quienes recibieron un apoyo del 5 %. Esto refleja que la competencia por el reconocimiento en la gestión legislativa sigue siendo estrecha, con preferencias variadas entre los líderes de opinión.

En cuanto a la Cámara de Representantes, la líder señalada es Jennifer Pedraza, quien ya ocupa actualmente una curul en el Senado con el aval de Dignidad y Compromiso, logrando un 14 % de aceptación. A continuación se encuentra Andrés Forero, del Centro Democrático, reconocido opositor del pasado gobierno de Gustavo Petro, con el 8 %. En la lista también se destacan exrepresentantes como Juan Carlos Lozada (Liberal), Daniel Carvalho (Alianza Verde) y Martha Alfonso (Alianza Verde y Pacto), cada uno con un 7 %. Lozada y Carvalho resaltan por su actitud crítica frente al gobierno sin alinearse con la oposición de derecha, mientras Alfonso ha defendido el proyecto del gobierno Petro, pese a ciertas diferencias. Catherine Juvinao (Alianza Verde) y María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) completan el grupo con un 6 %.

Respecto al nivel de confianza en las instituciones, el Panel de Opinión destaca al Banco de la República como la entidad con mayor prestigio con 80 puntos, seguido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, responsable de los procesos electorales, con 78 puntos. La Corte Constitucional ocupa el tercer lugar con 77 puntos, ratificando su incidencia en temas clave para el país.

En medios de comunicación, El Espectador se posiciona entre los favoritos de los líderes de opinión, situándose en el segundo lugar en impresos con un 24 % y en el podio digital con un 13 %. El medio cuenta con columnistas reconocidos y espacios de opinión como ‘La Pulla’, que gozan de alto alcance.

¿Quiénes son los senadores mejor valorados según el Panel de Opinión en Colombia?

Según la última edición del Panel de Opinión, los senadores mejor valorados son Paloma Valencia, con un 13 % de respaldo, seguida de Ariel Ávila, Iván Cepeda y Angélica Lozano, cada uno con un 9 %, y Norma Hurtado con el 6 %, de acuerdo con el reporte de El Espectador.

¿Por qué el Banco de la República es la institución con mayor prestigio en Colombia según el Panel de Opinión?

El Banco de la República destaca con 80 puntos en prestigio, según el Panel de Opinión, debido al manejo que ha dado a temas económicos como las tasas de interés, lo cual lo posiciona como la entidad con mayor confianza entre los líderes de opinión, de acuerdo con El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.