Por: El Espectador

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Guido Fernando Rodríguez Vargas, identificado en el mundo delictivo como alias “Comandante 7”, fue capturado recientemente en Soacha, Cundinamarca. Según lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella, se trataba del principal enlace en Colombia de Los Tiguerones, un grupo criminal originario de Ecuador. De acuerdo con la información oficial, “Comandante 7” llevaba la responsabilidad de gestionar las rentas ilícitas, es decir, los recursos económicos obtenidos de actividades ilegales, fundamentales para el sostenimiento logístico y militar de la organización en zonas como Esmeraldas, en Ecuador, y Nariño, en Colombia.

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El operativo que permitió la detención de Rodríguez Vargas fue resultado de la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. El presidente De la Espriella subrayó la importancia del trabajo conjunto para combatir estructuras criminales transnacionales y señaló que la captura fue posible gracias al fortalecimiento de la cooperación internacional. Además, destacó que en Colombia no se permitirá que este país sirva de refugio para delincuentes extranjeros y reafirmó el compromiso de someterlos a la justicia, independientemente de su origen.

De acuerdo con la información revelada por el mandatario, “Comandante 7” estaba vinculado a una red de lavado de activos, es decir, al proceso por el cual se oculta el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico y la extorsión. Además, en Ecuador existía una orden de captura en su contra y era solicitado mediante circular roja de Interpol, un mecanismo internacional para buscar y detener personas acusadas de crímenes graves como homicidio y delincuencia organizada.

En cuanto a Los Tiguerones, la organización Insight Crime detalla que el grupo se originó como una facción de la banda carcelaria de los Choneros en Guayaquil, pero luego se estableció principalmente en Esmeraldas, Ecuador. Tras separarse de los Choneros, Los Tiguerones se consolidaron como uno de los grupos más violentos del país, dedicados al microtráfico de drogas, la extorsión, el robo y al apoyo de redes internacionales de tráfico de drogas. El pasado 9 de septiembre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, designó a esta banda como organización terrorista extranjera y destacó las acciones conjuntas para desmantelar sus redes delictivas.

¿Por qué fue capturado alias “Comandante 7” en Colombia?

Alias “Comandante 7” fue capturado en Colombia por ser el principal enlace de Los Tiguerones en el país, encargado de administrar recursos económicos provenientes de actividades ilegales y coordinar operaciones que sostenían la estructura criminal. También era buscado en Ecuador mediante circular roja de Interpol por delitos graves como homicidio y delincuencia organizada, de acuerdo con el presidente De la Espriella.

¿Qué actividades ilícitas realizan Los Tiguerones en Colombia y Ecuador?

Según Insight Crime y fuentes oficiales citadas, Los Tiguerones realizan actividades como microtráfico de drogas, extorsión, robo y apoyo logístico a redes de tráfico de drogas transnacionales. Estas acciones les han dado reputación de ser uno de los grupos más violentos de Ecuador, extendiendo su influencia a Colombia, especialmente en regiones fronterizas como Nariño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.