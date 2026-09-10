Por: El Espectador

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La ciudad de Medellín fue el escenario de una importante detención internacional: Eldrich Boedhoe, un ciudadano neerlandés buscado en toda Europa, fue capturado por las autoridades luego de una operación coordinada. Según información difundida por la Dijín, que es la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, sobre este hombre pesaba una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que implica solicitud internacional de captura con fines de extradición.

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Boedhoe ya cuenta con condenas en firme y, de acuerdo con la Dijín, enfrenta una sentencia de doce años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Además, según las autoridades, está señalado de liderar una compleja estructura transnacional dedicada al envío de cocaína, operando desde Colombia hacia diversos países de Europa, entre los que destacan Francia, España y Países Bajos. Para lograr dicho objetivo, el grupo utilizaba principalmente ‘correos humanos’ —personas encargadas de transportar droga en vuelos comerciales al viejo continente— lo que evidencia una red logística sofisticada y extendida.

La captura de Eldrich Boedhoe no fue casual ni improvisada. De acuerdo con la Dijín de la Policía, la operación se llevó a cabo gracias a la colaboración del Servicio de Seguridad Interior de Francia, así como de agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos, dos actores clave en la lucha internacional contra el narcotráfico. Estos organismos aportaron información y recursos que permitieron identificar y finalmente ubicar al neerlandés en Medellín.

Los reportes oficiales señalan que Boedhoe había establecido su residencia en Colombia desde el año 2015. Presuntamente, su permanencia en el país sudamericano tenía como propósito principal fortalecer alianzas con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, así como coordinar envíos internacionales de sustancias ilícitas. La detención de Boedhoe representa, entonces, un nuevo golpe contra estas redes y un ejemplo de cooperación conjunta entre autoridades colombianas, europeas y norteamericanas. En este momento, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía y se espera que sea entregado formalmente a la justicia europea, proceso que normalmente implica trámites de extradición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué era buscado Eldrich Boedhoe por las autoridades europeas?

Eldrich Boedhoe era buscado porque tenía una condena en firme de doce años de prisión por tráfico de drogas y estaba señalado de dirigir una red que enviaba cocaína de Colombia hacia países como Francia, España y Países Bajos, utilizando principalmente correos humanos en vuelos comerciales, según la Dijín.

¿Qué papel tuvo la Dijín y la Interpol en la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín?

La Dijín, en coordinación con la Interpol, lideró la operación para identificar y localizar al neerlandés en Medellín, apoyados también por el Servicio de Seguridad Interior de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos, lo que permitió realizar la captura para ponerlo a disposición de la justicia europea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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