Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La estación de Policía de Guamalito, situada en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue completamente destruida a raíz de una serie de explosiones. De acuerdo con la información citada por El Espectador, estas detonaciones habrían sido provocadas por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Como resultado de los daños y del alto riesgo para sus vidas, cerca de 20 policías que prestaban seguridad en el corregimiento tuvieron que ser evacuados del lugar. En este momento, la comunidad de Guamalito se encuentra sin la presencia de la Policía, lo que ha ocasionado alarma entre sus habitantes y las autoridades municipales.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo reportado por El Espectador, los ataques iniciaron el pasado lunes y se realizaron principalmente mediante explosivos arrojados desde drones contra las instalaciones policiales. Aunque durante esas primeras acciones no se presentaron heridos entre los uniformados, los impactos dejaron la estación claramente vulnerable. El jueves 10 de septiembre, ante el inminente riesgo, la evacuación de los policías se llevó a cabo mediante helicópteros. Posteriormente, la comunidad denunció que, tras la salida de los agentes, presuntos integrantes del Eln ingresaron a las ruinas de la estación y emplearon explosivos para terminar de demoler la estructura.

Desde la Policía reconocieron públicamente el esfuerzo de los uniformados que afrontaron la emergencia desde el principio, y manifestaron que brindarán apoyo a quienes debieron ser evacuados. No obstante, la institución aún no ha informado cuál será la estrategia de protección para los habitantes de Guamalito que permanecen sin resguardo policial.

El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, comentó a Caracol Radio que el corregimiento actualmente no cuenta con presencia policial activa. Contreras subrayó su preocupación, dado que Guamalito es un enclave estratégico, ya que conecta el departamento del César con la región del Catatumbo. En respuesta a esta situación, tanto las autoridades departamentales como el Ministerio de Defensa están evaluando los pasos por seguir. Según destacó El Espectador, se espera que en las próximas horas se convoque a un consejo de seguridad con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Mora, para definir cómo restablecer la presencia de la fuerza pública en el corregimiento.

¿Por qué fue destruida la estación de Policía de Guamalito, según las autoridades?

De acuerdo con El Espectador, la estación de Policía de Guamalito fue destruida a causa de explosiones presuntamente generadas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Estos ataques, que incluyeron el uso de drones para arrojar explosivos, obligaron a evacuar a los policías para resguardar sus vidas. Posteriormente, tras el retiro de los uniformados, la estructura fue completamente dinamitada.

¿Qué acciones están considerando las autoridades para retomar la seguridad en Guamalito?

Según la información proporcionada por El Espectador, las autoridades departamentales y el Ministerio de Defensa están analizando posibles medidas para que la fuerza pública retorne al corregimiento. Se prevé la realización de un consejo de seguridad, en el que participaría el ministro de Defensa, Jorge Mora, con el objetivo de definir las estrategias a seguir y restablecer la seguridad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.