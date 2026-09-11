La subestación de Policía de Guamalito, en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, quedó destruida luego de dos ataques con drones cargados con explosivos atribuidos a integrantes del ELN.

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(Vea también: Tres militares murieron tras ataque con drones explosivos atribuido al ELN en cantón Trapiche de Ocaña, Norte de Santander)

La ofensiva dejó al corregimiento sin presencia policial. Ante la situación de seguridad, al menos 20 uniformados fueron evacuados por vía aérea después de los ataques contra la instalación.

Los hechos provocaron una nueva alerta en esta zona del departamento, donde las autoridades deberán evaluar las condiciones de seguridad y las medidas que se adoptarán para garantizar la protección de la población y restablecer la presencia institucional. La ofensiva obligó a retirar a los uniformados que permanecían en el lugar.

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La situación será analizada este viernes durante un consejo de seguridad, en el que participará el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Allí se revisará lo ocurrido y se definirán las acciones que seguirán en el territorio.

Integrantes del ELN destruyeron por completo la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander. La zona quedó sin presencia policial tras la evacuación aérea de al menos 20 uniformados, luego de dos ataques con drones explosivos que destruyeron la… pic.twitter.com/XwNVDDPqku — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 11, 2026

Habitantes denuncian presencia del ELN en la estación abandonada

La salida de los uniformados generó una situación aún más preocupante para los habitantes de Guamalito. Según denuncias recogidas por Blu Radio, integrantes del Eln habrían ingresado y tomado lo que quedó de la estación de Policía luego de que los agentes fueran retirados.

La denuncia de la comunidad añade un nuevo elemento a la situación de seguridad del corregimiento, que quedó sin presencia policial después de los ataques con drones explosivos que destruyeron la infraestructura.

El reporte conocido por BLU Radio pone ahora la atención sobre lo ocurrido con las instalaciones después de la evacuación de los uniformados y sobre la presencia del grupo armado en el lugar.

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