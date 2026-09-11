Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia de la vereda Pastales, en la zona rural de Rovira, atraviesa un doloroso luto luego del ataque armado que dejó como saldo dos víctimas mortales. Nancy Torres Rivera, de 48 años, falleció tras pasar varios días en estado crítico por la grave lesión sufrida en su cabeza. El hecho ocurrió en su propiedad el pasado 8 de septiembre, cuando, alrededor de las 8:30 de la noche, se escucharon varias detonaciones al interior de la finca en la que residía junto a su esposo, Albeiro Marroquín, de 56 años.

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De acuerdo con la información, Albeiro recibió varios disparos y perdió la vida en el lugar mientras que Nancy, gravemente herida, fue trasladada de urgencia a Ibagué, donde ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta y permaneció bajo atención médica especializada. Debido a la lesión de bala, la mujer requirió intubación durante varios días, pero pese a los esfuerzos del personal sanitario no logró sobrevivir, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del violento episodio.

Ambos mantenían una relación sentimental y compartían labores en su finca de Pastales. Albeiro se dedicaba al trabajo agrícola, en tanto que Nancy desempeñaba tareas domésticas en el hogar. Un punto que ha generado gran conmoción, según lo conocido, es que un hijo pequeño de la pareja, de tan solo tres años, se encontraba presente en la finca al momento del ataque armado, lo que resalta la gravedad del hecho y el nivel de angustia experimentado por la familia.

Las causas del ataque, así como la identidad de los responsables, son todavía un enigma para las autoridades. Hasta el momento, no se han dado a conocer capturas por el doble homicidio. En este contexto, la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) asumió las indagaciones y desarrolla los actos urgentes para esclarecer el caso, establecer los móviles del crimen e identificar a los presuntos autores. La Policía pidió colaboración a la comunidad de la vereda y zonas aledañas, invitando a brindar cualquier información a través de la línea 123 para avanzar en el esclarecimiento de este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en la finca de la vereda Pastales, Rovira, donde murieron Nancy Torres y Albeiro Marroquín?

La noche del 8 de septiembre, la finca donde residía la pareja fue escenario de un violento ataque armado que cobró la vida de Albeiro Marroquín en el acto y dejó gravemente herida a Nancy Torres Rivera, quien posteriormente murió en un hospital. El hijo menor de ambos estaba presente durante el ataque. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer estos hechos trágicos.

¿Qué es Sijín y qué papel cumple en la investigación del doble homicidio en Rovira?

La Sijín es la Seccional de Investigación Judicial, una dependencia de la Policía encargada de investigar delitos complejos y realizar los actos urgentes sobre escenas del crimen. En este caso, la Sijín lidera las labores de reconstrucción de los hechos, recopila evidencias y busca identificar el móvil y los responsables del doble homicidio en la vereda Pastales, asegurando que la investigación avance de manera efectiva, aunque hasta ahora no hay capturas reportadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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