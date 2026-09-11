Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno anunció este viernes la finalización de las mesas de diálogo con los grupos armados, decisión que marca el cierre de la llamada ‘paz total’. Esta medida responde al incremento en la operación criminal por parte de estos grupos, como lo señaló el pronunciamiento oficial. En la comunicación también se indicó la revocatoria de la designación de los representantes gubernamentales en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La decisión se presentó junto a críticas abiertas contra la política de paz llevada a cabo durante la administración anterior.

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Uno de los puntos de mayor controversia durante el anuncio fue el manejo de los recursos económicos asignados a los voceros y negociadores del proceso. De acuerdo con el Gobierno, se desembolsaron más de $7.000 millones para cubrir los honorarios de quienes integraron estos diálogos. El funcionario a cargo enfatizó: “En este momento estoy firmando la resolución por la cual se revoca la designación de los representantes del gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con los narcoterroristas del ELN”.

En su declaración, el Gobierno nombró a Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiseno, señalando que fueron beneficiarios de recursos durante su tiempo como negociadores y voceros en el proceso de paz. Según la visión oficial, el desarrollo de los diálogos no logró los resultados que se esperaban inicialmente y dio paso a nuevas críticas, especialmente en lo relacionado con el programa de ‘paz total’ que, según la comunicación, permitió en algunos casos que integrantes de estos grupos armados capturados recuperaran la libertad bajo la figura de “gestores de paz”. Frente a este aspecto, el pronunciamiento gubernamental fue contundente al expresar: “Eso se acabó”.

En síntesis, la administración actual decidió cerrar el ciclo de negociaciones con los grupos armados y suspender el apoyo a los denominados gestores de paz que habían sido liberados mediante este mecanismo. Esta postura representa un cambio frente a iniciativas implementadas anteriormente y deja como principal señal el retiro de funcionarios y la revisión de recursos anteriormente destinados a los diálogos y negociaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno decidió terminar los diálogos de paz con el ELN?

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el Gobierno tomó la decisión de concluir los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido al incremento de las acciones criminales por parte de los grupos armados. Adicionalmente, el Ejecutivo señaló insatisfacción con los resultados obtenidos durante el proceso, lo que llevó al cierre de las mesas de negociación y a la revocatoria de los representantes en el proceso de diálogo.

¿A qué se refiere la figura de 'gestores de paz' mencionada por el Gobierno?

Según la información oficial, la figura de 'gestores de paz' hace referencia a integrantes de grupos armados capturados que fueron puestos en libertad para participar en actividades de negociación y construcción de paz. El Gobierno cuestionó esta práctica, afirmando que permitió que personas detenidas pudieran ser liberadas bajo esta modalidad, y anunció que no continuará aplicando esta figura en adelante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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