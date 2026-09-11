Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Alias ‘El Flaco’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue capturado en un reciente operativo, según informó el presidente Abelardo De la Espriella. De acuerdo con la información oficial dada a conocer, la captura de este individuo está relacionada con varios delitos graves, entre los que se destacan extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento. Estos delitos han sido motivo de preocupación para las autoridades, ya que afectan directamente la seguridad y tranquilidad de numerosas comunidades.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, fueron incautados diversos elementos, incluyendo un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos. Además de este arsenal, en el operativo se encontraron equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos. Estos últimos ahora forman parte de las pruebas que fortalecerán el proceso de investigación en curso contra alias ‘El Flaco’ y su posible red de colaboradores dentro del ELN. La incautación de esta variedad de objetos evidencia la peligrosidad y el nivel de organización que mantenía el capturado dentro de esa estructura armada ilegal.

Tras confirmarse la captura, el presidente Abelardo De la Espriella envió un mensaje contundente a través de declaraciones oficiales, resaltando la importancia de la operación. En sus palabras: “Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales”. De la Espriella subrayó además el compromiso del Gobierno para mantener y afianzar los esfuerzos destinados a combatir estos grupos. Señaló que, aparte de afectar directamente las actividades criminales, el objetivo es desarticular el patrimonio ilícito y los recursos económicos que sostienen a estas estructuras. Según el Gobierno, esta estrategia integral busca atacar tanto la incautación de drogas como todas las fuentes de financiación de organizaciones ilegales como el ELN.

¿Por qué fue capturado alias ‘El Flaco’, cabecilla del ELN?

Alias 'El Flaco' fue capturado porque estaba señalado por las autoridades como responsable de delitos como extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento. Además, en el operativo en el que lo detuvieron, se decomisaron múltiples armas, munición y elementos con los que presuntamente estaba vinculado a actividades criminales dentro del ELN, de acuerdo con la información oficial proporcionada por el presidente Abelardo De la Espriella.

¿Qué estrategia está aplicando el Gobierno contra el ELN?

El Gobierno, según lo expresado por el presidente Abelardo De la Espriella, está concentrando sus esfuerzos en golpear tanto las estructuras armadas del ELN como sus fuentes de financiación. Esto incluye operativos que van más allá de la incautación de drogas y abarcan la afectación de los recursos económicos, el patrimonio y cualquier medio que utilicen para sostener sus actividades criminales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.