Un sismo de magnitud 4,5 fue registrado este viernes 11 de septiembre por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con epicentro en Istmina (Chocó). El movimiento ocurrió a las 11:42 de la mañana y tuvo una profundidad de 41 kilómetros.

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El evento fue reportado por el SGC en su boletín actualizado y, poco después, ciudadanos de diferentes zonas del país comenzaron a contar en redes sociales cómo percibieron el movimiento.

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Aunque el epicentro estuvo ubicado en el departamento del Chocó, los reportes de ciudadanos indican que el temblor también fue percibido en sectores de Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

Sismo se sintió en Cali, Yumbo, Armenia y Pereira

Entre las primeras reacciones que aparecieron en redes sociales hubo testimonios desde varias ciudades y municipios del suroccidente colombiano.

Una persona que aseguró encontrarse en Ciudad Guabinas, Yumbo (Valle del Cauca), contó que el movimiento la despertó y que, al estar en un noveno piso, pudo percibirlo con mayor intensidad.

“Me despertó el sismo, vivo en un noveno piso, se sintió fuertecito y hasta escuché como se movió la cama”, relató.

Desde Armenia (Quindío) otro ciudadano describió el movimiento como fuerte, aunque de corta mínima. “Se sintió bastante fuerte pero corto”, señaló en redes sociales.

También hubo reportes desde Cali. Una persona ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca aseguró que inicialmente pensó que el movimiento podía ser producto de su imaginación, pero posteriormente observó cómo se movía el agua que tenía cerca.

“Lo sentí en el sur de Cali, noveno piso… pensé que eran ideas mías pero vi cómo se movió el agua que tengo en la mesa de noche”, escribió.

Pereira, en Risaralda, también apareció entre los lugares desde donde ciudadanos aseguraron haber sentido el sismo. “Fuerte en Pereira”, comentó uno de los usuarios.

¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre el temblor?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el evento tuvo una magnitud de 4,5, una profundidad de 41 kilómetros y estuvo localizado en Istmina, Chocó.

La entidad recordó a los ciudadanos que pueden reportar si sintieron el movimiento a través de la plataforma ‘Sismo Sentido’, una herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los eventos sísmicos en diferentes lugares del país.

La entidad también ha explicado que los parámetros de los sismos pueden actualizarse mientras avanza el análisis técnico del evento, por lo que recomienda consultar sus canales oficiales y evitar compartir información no verificada.

Por ahora no hay reporte confirmado de daños

Los testimonios publicados en redes sociales permiten establecer que el movimiento fue percibido en diferentes puntos del suroccidente del país, pero no constituyen por sí mismos un reporte oficial de afectaciones.

Por eso, cualquier información relacionada con daños en viviendas, edificaciones, vías, deslizamientos o personas afectadas deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes antes de incorporarla a la información sobre el sismo.

La recomendación para los ciudadanos es mantener la calma, verificar la información en fuentes oficiales y, si sintieron el movimiento, reportarlo a través de la plataforma del Servicio Geológico Colombiano.

La información permanece en desarrollo y podrá actualizarse con nuevos reportes de las autoridades y del SGC.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.