Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento sísmico se registró en la madrugada del viernes 11 de septiembre, según información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con el boletín actualizado, el temblor ocurrió exactamente a las 4:45 de la mañana, hora local. El sismo fue clasificado como de magnitud 3,6, lo que, dentro de la escala utilizada para estos eventos, lo ubica en un rango considerado moderado.

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El Servicio Geológico Colombiano detalló que la profundidad del evento fue superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. Este tipo de profundidad suele dar pie a que el temblor se perciba en la superficie con mayor claridad, en comparación con los sismos de foco más profundo, pues la energía liberada tiene menos distancia que recorrer para llegar al suelo. El reporte técnico también sitúa el epicentro en aguas del océano Pacífico, aproximadamente a 104 kilómetros del municipio de Mosquera, en el departamento de Nariño. Las coordenadas exactas señaladas por la entidad son 3,04° de latitud y -78,72° de longitud, ubicando el fenómeno mar adentro y fuera de zonas habitadas.

De acuerdo con el SGC, la información actualizada sobre el sismo está disponible en su plataforma Sismos Sentidos, donde se invita a las personas que hayan experimentado el movimiento a reportar su percepción. Esta herramienta permite reunir datos provenientes de testigos directos, contribuyendo a un monitoreo más completo sobre la percepción y efectos de este tipo de eventos en la comunidad. Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano se enfoca en los detalles técnicos del sismo y no reporta afectaciones en municipios cercanos ni alerta sobre posibles daños.

El registro de sismos, como el ocurrido en el Pacífico colombiano, es fundamental para el monitoreo continuo de la actividad sísmica en el país. Dicha labor permite mantener vigentes los protocolos de prevención y conocimiento de fenómenos naturales que pueden impactar a la población, especialmente en una región como Nariño, caracterizada por su proximidad a fallas geológicas y actividad tectónica constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo que reportó el Servicio Geológico Colombiano el 11 de septiembre?

El epicentro del sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano fue en el océano Pacífico, a 104 kilómetros del municipio de Mosquera, Nariño. Las coordenadas exactas del evento fueron 3,04° de latitud y -78,72° de longitud, según el boletín publicado por la entidad.

¿Qué significa que un sismo sea de profundidad superficial y cómo se determina?

Un sismo de profundidad superficial es aquel cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Esta característica significa que la energía liberada en el evento sísmico llega más directamente a la superficie, pudiendo ser percibida con mayor intensidad en las áreas cercanas al epicentro. El Servicio Geológico Colombiano clasifica los movimientos de acuerdo con la distancia desde el epicentro hasta la superficie para determinar si son superficiales o profundos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.