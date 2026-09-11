Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El SGC reportó el evento a las 4:45 a. m., hora local, con una magnitud de 3,6 y una profundidad clasificada como superficial. El epicentro fue ubicado en el océano Pacífico.

Por ahora, el boletín no incluye información sobre municipios o ciudades donde el movimiento haya sido percibido y se desconocen afectaciones por el temblor.

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El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido para recopilar los reportes de ciudadanos que perciben movimientos sísmicos. Estos registros ayudan a conocer las zonas donde un evento pudo haber sido sentido.

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar al sitio oficial de Sismo Sentido y completar el formulario con la información solicitada sobre su experiencia.

El organismo mantiene el seguimiento del evento y cualquier actualización sobre la percepción del sismo en diferentes lugares del país puede incorporarse a los reportes oficiales.