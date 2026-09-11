Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Los resultados más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evidenciaron un retroceso general en los sistemas educativos de América Latina y el mundo. En la medición de 2025, aplicada a más de 760.000 estudiantes de 15 años, quedó en evidencia que siete de los trece países latinoamericanos participantes tuvieron promedios inferiores a los de la evaluación anterior, mientras el resto mantuvo sus resultados. A nivel global, los promedios quedaron en 482 puntos para ciencias, 463 en matemáticas y 461 en lectura, cifras consideradas por la OCDE como de las más bajas en la historia de la prueba.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los factores detrás de este descenso, el informe destaca la dificultad de los estudiantes para sostener la atención en textos complejos y la tendencia a responder con rapidez, lo que deriva en errores más frecuentes. Un elemento que cobra fuerza es la influencia de los dispositivos digitales en el aula: los países con mayor distracción por el uso de celulares tienden a registrar peores desempeños. La OCDE relaciona este fenómeno no solo con la pandemia de COVID-19 y la suspensión de clases presenciales, sino también con un mayor uso de redes sociales entre los adolescentes, principalmente de manera pasiva, sin generar contenido propio.

En Colombia, si bien los resultados se mantuvieron respecto a 2022, la tendencia refleja descensos en matemáticas y lectura en comparación con años previos. Según el estudio PISA 2025, el 56 % de los estudiantes colombianos utiliza la inteligencia artificial (IA) semanalmente para aprender, el mayor porcentaje de América Latina. Esta cifra, sin embargo, contrasta con las condiciones materiales: seis de cada diez estudiantes asisten a colegios con limitaciones de infraestructura y materiales. Desde la OCDE se advierte que el uso inadecuado de la IA puede convertirse en un recurso que evita el esfuerzo cognitivo necesario en los procesos de aprendizaje.

A nivel regional, Argentina, México, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú y Paraguay mostraron los descensos más marcados, mientras Uruguay, Brasil, El Salvador, Colombia, Costa Rica y República Dominicana exhibieron estabilidad, aunque en algunos casos con leves mejoras sectoriales. En Argentina, el desempeño estuvo más de 100 puntos por debajo de la media de la OCDE, mientras que en México y Ecuador se subraya el aumento de la cobertura educativa como un factor a considerar para interpretar los resultados. Brasil destaca por su estabilidad de más de una década en las áreas medidas.

Finalmente, PISA revela que, si bien los dispositivos digitales pueden facilitar el aprendizaje, actualmente predominan los usos ligados al ocio, lo cual incide en la atención en clase y los resultados académicos. El informe concluye que el desafío pasa por regular y optimizar el uso de la tecnología e IA en las aulas para que contribuyan realmente a la calidad educativa.

¿Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial y los dispositivos digitales en los resultados de las pruebas PISA?

El informe de la OCDE indica que el uso excesivo y poco regulado de dispositivos digitales y herramientas de inteligencia artificial suele asociarse a mayores niveles de distracción en clase y a una menor capacidad de concentración en textos complejos. Aunque la IA puede apoyar el aprendizaje, el uso inadecuado facilita respuestas rápidas que evitan el desarrollo del pensamiento crítico, impactando negativamente en los resultados académicos, especialmente en comprensión lectora y ciencias.

¿Cuáles fueron los países latinoamericanos con mayores descensos en los resultados de PISA 2025?

Según la evaluación PISA 2025, los países de América Latina que experimentaron las caídas más significativas en comparación con la medición anterior fueron Argentina, México, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú y Paraguay. Estos descensos se evidenciaron en alguna o todas las áreas examinadas: matemáticas, lectura y ciencias, destacándose especialmente la disminución de promedios en matemáticas y lectura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.