Por: Portal Bogotá

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Enel Colombia, en coordinación con distintas entidades de Bogotá y Cundinamarca, está intensificando sus acciones preventivas debido a las crecientes altas temperaturas y baja frecuencia de lluvias causadas por el fenómeno de El Niño, situación que eleva el riesgo de emergencias asociadas a la prestación del servicio de energía en la región. Según información oficial citada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la compañía busca proteger el suministro eléctrico a más de 4 millones de usuarios mediante estrategias de prevención, reporte y cuidado del entorno, especialmente frente a escenarios que amenazan la integridad de redes eléctricas urbanas y rurales.

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Para responder de manera anticipada, Enel Colombia ha implementado un plan proactivo que implica el despliegue de 240 cuadrillas especializadas entre brigadas eléctricas y forestales, enfocadas en atender interrupciones y emergencias en el área de Bogotá y Cundinamarca. Esta red de equipos trabaja junto a aliados como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Jardín Botánico de Bogotá, en labores de prevención orientadas a evitar daños ocasionados por el contacto de ramas con redes eléctricas y la ocurrencia de incendios forestales potencialmente perjudiciales para la infraestructura.

Las cifras más recientes del Cuerpo Oficial de Bomberos revelan la urgencia de estos planes: solo en 2025 se reportaron 157 emergencias por fuego en áreas vegetales de la capital, predominando quemas y conatos forestales. Estos últimos, según el Observatorio Ambiental de Bogotá, se producen cuando el fuego se propaga sin control, quemando superficies naturales y rurales, a menudo llegando a media hectárea de afectación. El riesgo es potenciado por la acumulación de elementos inflamables como residuos, colillas, vidrios y material vegetal seco, capaces de desencadenar incendios peligrosos para toda la red eléctrica y la seguridad ciudadana.

Enel Colombia ha identificado tres escenarios críticos donde la acumulación de residuos representa amenazas mayores: en la zona urbana, donde los residuos se acumulan cerca de redes de energía, en zonas rurales, donde desechos vegetales aumentan el peligro de propagación de fuego, y en cámaras subterráneas sin tapa, donde materiales inflamables pueden encontrarse fácilmente. Por ello, la empresa insta a gestionar adecuadamente los residuos, evitar quemas a cielo abierto, abstenerse de usar pirotecnia en zonas verdes y nunca utilizar fósforos o encendedores cerca de la vegetación.

En caso de detectarse un incendio, la recomendación es reportarlo de inmediato a la línea (601) 511 51 15 de Enel o a través de la App Enel Clientes Colombia, así como al Cuerpo de Bomberos llamando al 123. Además, se aconseja no acercarse a menos de tres metros de la red eléctrica y avisar si se observan cables caídos. Enel Colombia subraya que la prevención y respuesta ante emergencias energéticas requieren la colaboración activa de ciudadanos, autoridades y empresas, recalcando que esta gestión conjunta es esencial para minimizar riesgos y garantizar la continuidad del servicio en Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos para las redes eléctricas en Bogotá y Cundinamarca durante el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con Enel Colombia, los riesgos más relevantes se originan en la acumulación de residuos en zonas urbanas y rurales, la presencia de material vegetal seco, la falta de control sobre las quemas y el depósito de elementos inflamables en cámaras subterráneas sin tapa. Estos factores pueden desencadenar incendios que afectan no solo la infraestructura eléctrica sino también la seguridad y biodiversidad de las comunidades locales.

¿Qué recomendaciones ofrece Enel Colombia para prevenir incendios cerca de las redes eléctricas?

Según lo informado, Enel Colombia recomienda gestionar correctamente los residuos, evitar quemas a cielo abierto, no usar pirotecnia ni fósforos en espacios verdes y reportar cualquier incidente a las autoridades pertinentes, como la línea de atención de Enel y el Cuerpo de Bomberos. Estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la seguridad ante emergencias eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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