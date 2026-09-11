Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) será epicentro, este domingo 13 de septiembre de 2026, de una conmemoración especial con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la ciudad se une a la reflexión y la acción colectiva para aportar a la mitigación del cambio climático y la protección del planeta, según información oficial del JBB.

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La agenda diseñada para la fecha es amplia y variada, ofreciendo actividades ambientales, artísticas y culturales cuyo objetivo es sensibilizar a los visitantes sobre la importancia del cuidado de la Tierra. Según el Jardín Botánico, la programación incluye recorridos temáticos, obras teatrales, danza, experiencias educativas y un concierto, entre otros espacios. Para participar es necesario contar con una boleta de ingreso al JBB.

Las actividades inician con un recorrido ambiental de sensibilización sobre las coberturas vegetales de la ciudad y la protección de la capa de ozono. Más adelante, el ‘Reto por la Capa de Ozono’ propondrá dinámicas educativas que invitan a analizar decisiones y acciones concretas para resguardar este escudo protector. A media mañana, la obra de teatro ‘Acto para cuatro personajes y un planeta’ será el punto de encuentro en la plazoleta Tropicario.

En horas de la tarde, los asistentes podrán participar en la experiencia ambiental ‘La relación entre la capa de ozono y las plantas’, mientras se explora el papel fundamental de estos elementos en la vida cotidiana. Además, la jornada cuenta con el espacio ‘Danzas de Paz con la Naturaleza’, que promueve la conexión con el entorno a través del arte, y con el taller ‘Giro botánico: Escudos naturales y la ingeniería de la vida’. También se ofrecerá la actividad artística ‘Guardianes del ozono’, y, para cerrar, el concierto ‘Dueto Filarmónica al Barrio’ a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

El Ministerio de Ambiente resalta que el control y eliminación de sustancias que agotan el ozono han sido claves para proteger la salud humana, los ecosistemas y reducir la radiación ultravioleta dañina. Esta fecha fue declarada en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en homenaje al Protocolo de Montreal de 1987, acuerdo internacional sobre sustancias que dañan la capa de ozono.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades prepara el Jardín Botánico de Bogotá por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis organiza una jornada especial este 13 de septiembre con recorridos ambientales, experiencias educativas, teatro, danza, talleres artísticos y un concierto. Todas las actividades están dirigidas a sensibilizar sobre la importancia de proteger la capa de ozono y el medioambiente, involucrando a quienes asistan en iniciativas prácticas y culturales a favor de la naturaleza.

¿Por qué es relevante el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono según el Ministerio de Ambiente?

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esta conmemoración es crucial porque promueve el control y la eliminación de las sustancias que deterioran la capa de ozono, acción que ha significado avances en la protección de la salud, los ecosistemas y la reducción de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. El origen de esta fecha está vinculado al Protocolo de Montreal, un referente mundial en acuerdos ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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