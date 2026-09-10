Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las iniciativas sociales para personas mayores han recibido un impulso relevante a través de acciones directas lideradas por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). De acuerdo con información publicada por la administración distrital, un plan piloto de la estrategia para combatir el abandono ha permitido recorrer varias localidades en busca de personas que puedan estar en condiciones de aislamiento, soledad o abandono. Durante dos semanas, equipos conformados por cerca de treinta profesionales, organizados en cinco grupos, han realizado más de sesenta visitas y encuestas domiciliarias que permiten identificar las necesidades prioritarias de este grupo poblacional y conectarles con la oferta de servicios públicos disponibles.

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El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, ha acompañado este proceso directamente en barrios de Santa Fe y Los Mártires. Según explicó, el objetivo es perfeccionar las encuestas y preguntas para construir una base de datos fiable que permita medir variables como el abandono y la soledad entre personas mayores en la ciudad. Las visitas han iluminado realidades complejas: la prevalencia de viviendas informales como pagadiarios e inquilinatos, altos costos de arriendo, y casos de habitabilidad en calle o viviendas tipo 4.

Testimonios recogidos durante la jornada dan cuenta de la importancia de estos abordajes. Ejemplo de ello es el caso de Josefa María Polo, de 72 años, habitante del barrio Las Cruces, quien se apoya en un bono monetario de 150.000 pesos mensuales —utilizado en parte para su arriendo de 500.000 pesos— y en su trabajo vendiendo arepas. Por su parte, Gladys Mendoza, otra beneficiaria, destina el mismo bono al pago de productos de aseo y parte de un arriendo de 350.000 pesos; además, en la visita fue referida a servicios cercanos como el Centro Día y el comedor comunitario, recursos fundamentales para mejorar su calidad de vida.

El caso de Jaime, de 84 años, evidencia la urgencia de la atención: vive solo y pese a tener 14 hijos, no cuenta con apoyo familiar. Las visitas permitieron identificar sus dificultades para acceder a la alimentación completa diaria y canalizarlo hacia los servicios que necesita. El piloto se estructura en varias etapas: identificación y alistamiento de casos, contacto telefónico, recorridos territorializados, caracterización de los usuarios y articulación con los servicios de la SDIS según el diagnóstico de necesidades.

Esta estrategia busca que la interacción no sea un simple trámite, sino una puerta de entrada a derechos y oportunidades. La información recabada, según la administración distrital, es esencial para fortalecer redes de cuidado y mitigar el abandono y la soledad entre los mayores de Bogotá.

¿Cómo se identifican y atienden los casos de abandono de personas mayores en Bogotá?

Los casos son detectados mediante visitas domiciliarias, encuestas y caracterización personal, realizadas por equipos profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social en conjunto con el acompañamiento del secretario Roberto Angulo. A partir de ahí se orienta a cada persona sobre servicios como bonos monetarios, comedores comunitarios y Centros Día, buscando cubrir necesidades detectadas en cada visita.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social a las personas mayores?

La Secretaría ofrece apoyos económicos como bonos mensuales, acceso a comedores comunitarios y Centros Día, donde se promueve la participación social, atención en salud y bienestar; la articulación con estos servicios se realiza según las necesidades encontradas durante las visitas y encuestas domiciliarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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