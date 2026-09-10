Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación a toda la ciudadanía para disfrutar el próximo domingo 27 de septiembre de 2026 de ‘Mamita Africa’, una propuesta que combina el teatro y la música en un formato abierto para familias y público de todas las edades. Según información oficial de Idartes, este espectáculo estará a cargo de Marco Esqueche, narrador oral y músico afroperuano, cuya trayectoria se centra en la celebración y difusión de la cultura africana en el continente americano. La cita es a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Cabe resaltar que la entrada a este evento es completamente gratuita, según precisa la fuente oficial.

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De acuerdo con la organización, ‘Mamita Africa’ invita a los asistentes a reconectarse con la memoria ancestral africana, un legado presente en diversas culturas afroamericanas. La iniciativa de Marco Esqueche plantea una experiencia participativa, en la que la voz, la música, los ritmos, las historias y los juegos tradicionales son herramientas centrales para explorar y poner en valor las raíces africanas que habitan expresiones musicales, narrativas y sociales de las comunidades afroamericanas. El evento resalta la importancia de reconocer la herencia africana en el contexto cultural del continente y, en particular, en las dinámicas de transmisión de saberes y memoria entre generaciones.

La obra reúne canciones e historias que están profundamente ligadas a la cultura afro, rescatando cantos infantiles tradicionales y juegos rítmicos y melódicos. Como destaca Idartes, estos elementos no solo promueven el aprendizaje y la diversión, sino que también funcionan como vehículos para compartir expresiones culturales, saberes y tradiciones que unen a niños, jóvenes y adultos bajo el mismo espacio creativo. El enfoque familiar y participativo convierte a ‘Mamita Africa’ en una oportunidad específica para el encuentro comunitario, donde el acceso libre y la diversidad se hacen protagonistas de la agenda cultural bogotana.

La presentación tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, dirección calle 66A sur #18U-12, en la localidad de Ciudad Bolívar. Una vez más, la entidad recalca que la entrada es libre y está diseñada para acercar a las comunidades a sus raíces culturales mediante la música y la narración oral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la obra ‘Mamita Africa’ en Bogotá?

La obra ‘Mamita Africa’ se presentará el domingo 27 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. De acuerdo con Idartes, la entrada es libre y apta para todo público.

¿De qué trata la obra ‘Mamita Africa’ presentada por Idartes?

‘Mamita Africa’ es una propuesta de teatro y música liderada por el narrador y músico Marco Esqueche, que busca acercar al público a la memoria ancestral africana y reconocer la influencia de la cultura africana en las comunidades afroamericanas, valiéndose de canciones, juegos y relatos tradicionales para fomentar el intercambio de saberes y tradiciones entre diferentes generaciones, según información aportada por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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