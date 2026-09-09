Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación especial para todas las familias de Bogotá y quienes estén interesados en el teatro gestual. Este 13 de septiembre de 2026 se presentará la obra ‘Fábula de Gorriones’, una propuesta escénica inspirada en la canción ‘Los Gorriones’ de la reconocida cantante mexicana Amparo Ochoa. La función se llevará a cabo en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. La cita es a las 3:00 p. m. y la entrada es completamente gratuita, lo que permite el acceso de un público amplio y diverso.

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‘Fábula de Gorriones’ es una oportunidad para quienes deseen acercarse al teatro desde un enfoque diferente. Esta obra, escrita y dirigida por Isaura Salamanca, se centra en el uso del cuerpo y la gestualidad de los actores para contar la historia, prescindiendo casi por completo de la palabra hablada como recurso narrativo. Así, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, onomatopeyas y sonidos que producen los mismos actores construyen un universo escénico propio, donde la comprensión y la emotividad surgen a través de la observación y la sensibilidad del público.

El montaje se construye a partir de la pieza musical de Amparo Ochoa, sirviendo como punto de partida para reflexionar acerca de la importancia de la familia y los lazos que mantienen unidos a sus miembros. De acuerdo con la información difundida por Idartes, los desplazamientos en el escenario, la interacción entre los personajes y la creación de ambientes mediante el movimiento y el juego escénico permiten al espectador identificarse con la historia y rescatar el valor del núcleo familiar en la sociedad actual.

El evento forma parte de la programación cultural denominada ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una iniciativa que busca fomentar la participación familiar y el acceso a experiencias artísticas de calidad en diferentes zonas de la ciudad. Gracias a la gratuidad del ingreso, se promueve la inclusión y el acercamiento de la cultura a barrios como Ciudad Bolívar, facilitando que todos los interesados puedan disfrutar del arte sin barreras económicas.

¿Cuándo y dónde es la presentación de ‘Fábula de Gorriones’ de Idartes en Bogotá?

La función de ‘Fábula de Gorriones’ tendrá lugar el domingo 13 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, localizado en la calle 66A sur #18U-12, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada es gratuita y está abierta para todo el público interesado en el teatro gestual y las actividades familiares.

¿Qué es el teatro gestual y cómo se presenta en ‘Fábula de Gorriones’?

El teatro gestual es una modalidad escénica en la que la comunicación se funda sobre el lenguaje corporal, las expresiones faciales y los sonidos producidos por los actores, en lugar de utilizar la palabra hablada. En ‘Fábula de Gorriones’, este enfoque permite narrar la historia a través del movimiento y el gesto, ofreciendo una experiencia sensorial y participativa que invita al público a interpretar e imaginar los conflictos y emociones de los personajes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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