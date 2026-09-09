Por: Portal Bogotá

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La escena cultural en Bogotá se prepara para recibir un espectáculo que aúna arte, música y solidaridad: ‘Dorado: Espíritus de Luz’, una obra presentada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que subirá al escenario del Centro Cultural Gimnasio Moderno el viernes 11 de septiembre. Según información de la SDCRD, esta pieza cuenta la historia de Iris, quien junto a sus aliados, emprende una travesía con el objetivo de reunir los antiguos dones del Corazón de Oro, la única fuerza capaz de atravesar el Inframundo. La función, que iniciará a las 7:30 p. m., requiere entrada con boletería.

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El corazón de esta obra lo impulsa la agrupación musical MAMBAKO, liderada por Oniros, artista colombiano reconocido por su trabajo multidisciplinario que abarca música, actuación, fotografía y gestión cultural. Según datos proporcionados por la SDCRD, ‘Dorado: Espíritus de Luz’ fusiona música, teatro, danza y percusión en vivo, creando un universo escénico donde los tambores no solo acompañan la narración, sino que se convierten en catalizadores de la historia y la emoción. La dirección y dramaturgia están a cargo de Not Gerónimo, maestro en Arte Dramático con énfasis en Teatro Musical de la Universidad El Bosque. Su experiencia en canto, actuación y dirección marca el ritmo de una pieza que reúne a más de 30 artistas en escena.

MAMBAKO, como lo señala la información oficial, concibe la percusión y el ritmo como lenguajes esenciales: estos elementos no solo construyen la atmósfera, sino que permiten ahondar en temas como la comunidad, la memoria y la capacidad de encontrar esperanza en medio de la oscuridad. ‘Dorado: Espíritus de Luz’ es una invitación a vivir una experiencia escénica integral, donde la música, el movimiento y la narración se entrelazan en una propuesta colectiva y experimental.

El musical también tiene un tinte solidario. De acuerdo con la información difundida por la SDCRD, parte de la venta de boletería será destinada a apoyar a personas damnificadas por el reciente terremoto en regiones como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Además, durante la función habrá un punto de acopio para donaciones, invitando a los asistentes y empresas a sumarse a la red de apoyo.

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Dorado: Espíritus de Luz’ en Bogotá?

‘Dorado: Espíritus de Luz’ se presentará el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 7:30 p. m. en el Centro Cultural Gimnasio Moderno, ubicado en la carrera 9 #74-99, Bogotá. El ingreso se realizará con boletería, según informa la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿En qué consiste la propuesta musical y solidaria del musical ‘Dorado: Espíritus de Luz’?

Esta obra integra música, teatro, danza y percusión en vivo, bajo la dirección de Not Gerónimo y el liderazgo musical de Oniros. Su puesta en escena involucra a más de 30 artistas, con una narrativa que explora comunidad y memoria. Asimismo, destina un porcentaje de la boletería y acopia donaciones para ayudar a regiones afectadas por el terremoto, extendiendo el impacto del arte hacia la solidaridad social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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