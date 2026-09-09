Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado una nueva Jornada de Estudios Abiertos de Residencias Artísticas CasaBlanca, una iniciativa que abre las puertas a la comunidad para conocer de cerca los procesos de investigación, experimentación y creación que han surgido en este espacio dedicado a la cultura en Bogotá. El encuentro se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre a las 10:00 a. m. en las Residencias Artísticas CasaBlanca, ubicadas en la Casa Fernández, en la calle 8 No. 8-52. La entrada será libre para quienes deseen asistir.

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La jornada incluye un recorrido por cinco estudios, donde los asistentes podrán observar directamente el trabajo en curso en diversos proyectos desarrollados en el marco de diferentes convocatorias y modalidades de residencia artística que se han puesto en marcha en 2026. De acuerdo con Idartes, en este espacio se presentarán resultados de la convocatoria Residencias en Artes Plásticas y Visuales Bogotá 2026, así como la Residencia Artística Villa CreaColombia – Categoría Artes Plásticas y Visuales, una alianza llevada a cabo con la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés. Además, destaca la Residencia Internacional Residencias Artísticas CasaBlanca, desarrollada junto al Consejo de las Artes de Montreal, a través de Livart, demostrando el alcance y la cooperación internacional en el desarrollo artístico.

Sumado al recorrido por los estudios, la programación contempla dos actividades formativas abiertas al público general. A las 10:30 a. m., Daniela Ávila liderará el “Taller de serigrafía y collage: Del dicho al hecho, la violencia es el trecho”, en el que se invita a reflexionar críticamente sobre los discursos autoritarios, tomando como referencia fragmentos emitidos por Laureano Gómez. Esta actividad se desarrollará hasta las 12:30 p. m. Por la tarde, a las 2:00 p. m., Julián Ayala guiará el “Taller de escritura-dibujo: Conversaciones de escritura-dibujo con base en fotografías de archivo”, que busca vincular imágenes del pasado con experiencias personales, la memoria, la infancia, la ciudad y las proyecciones al futuro. El taller culminará a las 4:00 p. m.

La jornada finalizará con el Conversatorio de residentes, de 4:00 a 5:00 p. m., donde los participantes podrán conocer en detalle los proyectos, los procesos de creación y las vivencias dentro de CasaBlanca. Así, Idartes propicia un espacio para el diálogo y la visibilización de los procesos artísticos en la ciudad.

¿Cuáles son las actividades programadas en la Jornada de Estudios Abiertos de Residencias Artísticas CasaBlanca?

Durante la Jornada de Estudios Abiertos de Residencias Artísticas CasaBlanca, los visitantes podrán recorrer cinco estudios abiertos al público, participar en dos talleres: uno de serigrafía y collage dirigido por Daniela Ávila, y otro de escritura-dibujo a cargo de Julián Ayala. La programación culmina con un conversatorio de cierre, en el que los residentes compartirán sus experiencias y proyectos realizados en la residencia.

¿Qué es Idartes y cómo impulsa el desarrollo artístico en Bogotá?

Idartes, el Instituto Distrital de las Artes, es una entidad de Bogotá que promueve la cultura y las artes en la ciudad ofreciendo convocatorias, residencias artísticas y espacios de formación. Mediante eventos como la Jornada de Estudios Abiertos en CasaBlanca, Idartes facilita la interacción entre artistas y público, apoya el intercambio de saberes y fomenta la producción artística tanto a nivel local como internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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