Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) anunció una actividad gratuita enfocada en el bienestar y la integración ciudadana: una clase de salsa y bachata en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, busca propiciar espacios donde el arte y el ejercicio físico contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital.

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El evento está programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m., y tendrá lugar en el Aula de Danzas, ubicada en el primer piso del CEFE Chapinero, en la calle 82 No. 10-69. De acuerdo con la SDCRD, la entrada será sin costo hasta completar el aforo, lo cual facilita el acceso a un público amplio y diverso.

Durante esta sesión, los asistentes tendrán la oportunidad de fortalecer su técnica dancística y aumentar la confianza en la pista mediante ejercicios prácticos. Se enfocará en la repetición guiada de pasos y en el trabajo en pareja, permitiendo que quienes participen exploren giros, movimientos y conexión corporal en un entorno dinámico y ameno. La organización subraya que este tipo de actividades permite establecer una relación más estrecha con el propio cuerpo mediante la música y el movimiento, elementos que ayudan a fomentar el bienestar integral.

Además, la SDCRD promueve otros eventos artísticos y culturales en la ciudad, destacando jornadas abiertas y residencias artísticas, así como conciertos que celebran la diversidad sonora de Latinoamérica. Todo esto, según información publicada por la alcaldía de Bogotá, se enmarca en un esfuerzo institucional por democratizar el acceso a la cultura y el arte, brindando alternativas gratuitas para toda la ciudadanía.

En resumen, estas actividades buscan no solo el entretenimiento, sino también generar espacios seguros para la expresión artística y el encuentro comunitario, donde el baile funge como herramienta para fortalecer la confianza individual y las relaciones interpersonales.

¿Qué ofrece el evento de salsa y bachata organizado por la SDCRD en el CEFE Chapinero?

El evento consiste en una clase gratuita de salsa y bachata, dirigida a todo público, en la que los asistentes pueden mejorar su técnica y confianza en la danza. Se trabaja con ejercicios guiados, tanto individuales como en pareja, y está diseñado para facilitar una conexión corporal y el disfrute del movimiento, dentro de un ambiente ameno y accesible para todos, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Dónde y cuándo será la clase gratuita de salsa y bachata impartida por la SDCRD en Bogotá?

La clase será el jueves 10 de septiembre de 2026, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m., en el Aula de Danzas del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69. El ingreso es gratis hasta completar aforo, según información confirmada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.