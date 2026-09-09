Por: Portal Bogotá

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En el marco de las obras que buscan transformar la movilidad y la calidad de vida en la capital, destaca la incorporación de una innovadora tecnología subterránea en el Corredor Carrera Séptima. De acuerdo con la información oficial difundida por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se destaca la participación de Carmen, una tuneladora que permitirá agilizar considerablemente los trabajos en este estratégico sector de la ciudad.

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La tecnología utilizada, conocida como “pipe jacking”, consiste en la instalación de tuberías subterráneas mientras una tuneladora avanza bajo tierra. Esto implica una reducción significativa de excavaciones a cielo abierto, lo que a su vez minimiza las alteraciones sobre la movilidad y el entorno urbano. Se busca así mejorar los tiempos de ejecución y disminuir las molestias para los residentes y usuarios de la zona, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, que ha difundido detalles sobre el funcionamiento de Carmen en sus redes sociales.

En cuanto a las intervenciones más relevantes, se destaca el inicio del desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, previsto a partir del domingo 13 de septiembre de 2026. Este proceso marca un hito dentro de las obras del Corredor, ya que dará paso a una estructura más moderna y amplia que incluirá pasos deprimidos para el transporte mixto. En palabras de la secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, esta transformación generará una mejor conexión entre la avenida carrera 68 y la carrera Séptima, así como alternativas viales seguras durante el desarrollo del proyecto.

El nuevo puente, cuyo término está proyectado para finales de 2027, se distinguirá por su longitud de 461 metros frente a los 205 metros de la actual estructura, además de ensancharse de 10,50 metros a 16,20 metros, lo que permitirá el paso de dos carriles por sentido. Según Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta intersección fortalecerá la articulación vial con TransMilenio, generando conexiones más fluidas para los ciudadanos.

Una particularidad relevante del proyecto es la inclusión de aisladores sísmicos, que brindarán mayor seguridad a la estructura y a la ciudadanía. Además, el desmonte del antiguo puente se realizará, durante aproximadamente dos meses, mediante el uso de hilo diamantado. Esta metodología permite retirar grandes estructuras de forma segura y con mínima vibración, evitando mayores afectaciones al entorno. Se prevé que la demolición genere más de 1.300 toneladas de residuos, de los cuales cerca del 80 % serán reutilizados en la misma obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el pipe jacking en obras públicas y cómo beneficia a la movilidad en Bogotá?

El pipe jacking es una tecnología que permite instalar tuberías subterráneas mediante una tuneladora que opera bajo tierra, minimizando la necesidad de excavaciones a cielo abierto. De acuerdo con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este sistema reduce el impacto sobre la movilidad y el entorno durante las obras, permitiendo una ejecución más rápida y menos invasiva en zonas urbanas densas como Bogotá.

¿Qué cambios tendrá el nuevo puente de la calle 100 con carrera Séptima en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el nuevo puente reemplazará la estructura actual, ampliando su longitud a 461 metros y su ancho a 16,20 metros. Esta mejora permitirá doblar la cantidad de carriles de uno a dos por sentido y estará equipado con aisladores sísmicos. Además, contará con pasos deprimidos que mejorarán la conexión vial en la ciudad e integrarán el sistema de transporte TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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