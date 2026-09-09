Por: Portal Bogotá

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Más mujeres en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, han dado un paso clave para construir proyectos de vida con mayor autonomía, gracias a la estrategia ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’. De acuerdo con la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se celebró la graduación de la primera promoción del programa de autonomía económica para las mujeres, certificando a 45 participantes en técnicas de manicure y pedicure. Esta iniciativa, desarrollada durante un curso de 15 días, no solo implicó la adquisición de habilidades técnicas, sino también la entrega de kits de belleza, el acceso a apoyos para transporte y la oferta de talleres destinados a la prevención de violencias de género. Este conjunto de apoyos ha permitido a las graduadas acceder a nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento en su entorno local.

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El programa fue impartido por una escuela de belleza reconocida, que además otorgó la certificación oficial al finalizar el ciclo de formación. Cada mujer recibió un kit inicial con herramientas esenciales para manicure y pedicure, facilitando así la puesta en práctica de lo aprendido y su entrada al mercado laboral o la posibilidad de emprender desde su hogar. Además, para ayudar a que las participantes pudieran asistir sin dificultades económicas, se entregaron apoyos para la recarga de la tarjeta TuLlave, que cubre parte de los gastos de transporte en la ciudad.

Un aspecto fundamental de esta formación fue la incorporación de talleres orientados a la defensa de los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la identificación de diferentes tipologías de violencia. Este enfoque buscó complementar el aprendizaje técnico con herramientas de empoderamiento y conciencia de derechos.

Durante la entrega de certificados, Melissa Morales, alcaldesa local de Barrios Unidos, reconoció el esfuerzo realizado por las participantes, quienes tuvieron que combinar los retos del aprendizaje con sus responsabilidades como trabajadoras, cuidadoras y madres. Morales subrayó que este logro colectivo marca un hito en los planes de desarrollo de la localidad, al ser la primera vez que se ejecuta una meta de autonomía económica de este tipo.

Testimonios como el de Diana Marcela Contreras Rojas, una de las graduadas, reflejan que el proceso significó mucho más que la simple adquisición de una técnica. Ella destacó la oportunidad de aprender en profundidad sobre el cuidado de las uñas y el proceso profesional detrás del manicure y pedicure, y afirmó que desde que culminó el curso ha iniciado su camino laboral en este sector.

En síntesis, este programa no solo busca que las mujeres generen ingresos, sino que logren una verdadera autonomía y confianza para tomar decisiones que transformen su vida y comunidad.

¿En qué consiste el programa de autonomía económica para mujeres en Barrios Unidos?

El programa de autonomía económica en Barrios Unidos es una iniciativa que ofrece formación técnica en manicure y pedicure a mujeres, junto con la entrega de implementos iniciales, apoyo en transporte y talleres de prevención de violencias. Según la Alcaldía Local de Barrios Unidos, su objetivo es fortalecer la capacidad de las participantes para acceder a trabajos, emprender y tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.

¿Cómo beneficia la formación en manicure y pedicure a las mujeres participantes?

De acuerdo con testimonios y declaraciones recogidas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la capacitación en manicure y pedicure permite a las mujeres acceder a nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, además de darles herramientas para ejercer sus derechos y prevenir violencias. Esto impulsa tanto su desarrollo profesional como su autonomía personal y económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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