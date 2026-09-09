Por: Caracol TV

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Juliana Guerrero pidió perdón como parte del preacuerdo que hizo con la Fiscalía General de la Nación, tras admitir el delito de fraude procesal por la falsificación de los títulos de la Fundación San José en los que aparecía como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, sin presentar las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes y las TyT. Ante el juez, la joven declaró que entendía que recibiría una pena y que no iría a juicio al aceptar su responsabilidad en los hechos imputados “de manera libre”.

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Guerrero explicó que el preacuerdo que hizo con el ente acusador fue para: “Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal. A cambio de esta situación obtiene la reducción de la pena a la mitad de 3 años, la inhabilidad de 2,5 años y una multa de sin salarios mínimos”.

¿Qué más dijo Juliana Guerrero por falsificación de título profesional?

Tras presentar el preacuerdo, asegurando que: “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia de las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país; a mi familia; a quienes confiaron en mí; a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente; a la Universidad San José; a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Stefanny Camacho; a su rectora, Romelia Ñuste; con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, de manera sincera les pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución”.

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Según la joven: “Mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país; sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento, gracias por recordarme que un error no tiene por qué definir toda una vida. A los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente mi por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”.

Por este caso, ya fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, a 36 meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en la expedición de títulos académicos falsos. El exfuncionario también hizo un preacuerdo con la Fiscalía.

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