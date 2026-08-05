Andrés Hernández, actual jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, volvió a quedar en el centro de la controversia luego de que el diario El País América Colombia publicara una investigación con nuevos testimonios y documentos sobre presuntas deudas, denuncias por estafa y un supuesto robo que involucran al funcionario.

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Según el medio caleño, las denuncias corresponden a al menos cuatro personas que aseguran haber sido afectadas por Hernández en distintos momentos, incluso durante el tiempo en que se desempeñó como cónsul de Colombia en México.

Entre los casos mencionados aparecen una exfuncionaria del consulado, una cocinera, una comerciante y una mujer pensionada, quienes afirman que el funcionario les adeuda diferentes sumas de dinero.

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De acuerdo con la publicación, una de las denunciantes sostiene que prestó su tarjeta de crédito y dinero en efectivo a Hernández, quien habría acumulado una deuda cercana a los 42 millones de pesos.

El reportaje señala que el funcionario firmó un pagaré, pero, según la versión de la afectada, el compromiso no fue cumplido. Otra mujer asegura que perdió 20 millones de pesos de sus ahorros, mientras que otras dos personas denuncian deudas por alimentos y compras que, presuntamente, nunca fueron pagadas.

Frente a las nuevas revelaciones, El País aseguró que buscó la versión de Andrés Hernández. Según el medio, el funcionario no respondió directamente a las preguntas y remitió las consultas a su abogado, quien tampoco entregó declaraciones sobre las denuncias expuestas en la investigación.

¿Quién es Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Petro? De acuerdo con El Tiempo, Hernández es comunicador social y periodista. Antes de llegar a la Casa de Nariño, trabajó durante varios años como jefe de prensa y comunicaciones de Gustavo Petro, tanto en su paso por el Congreso como en la campaña presidencial de 2022. En febrero de 2023 fue nombrado cónsul de Colombia en Ciudad de México, pese a no contar con carrera diplomática. Su paso por el consulado estuvo marcado por varias controversias. En marzo de 2024, el Consejo de Estado anuló su nombramiento al considerar que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. Meses después fue designado nuevamente por el Gobierno en otro proceso y continuó vinculado a la administración nacional. Posteriormente, regresó a la Presidencia, donde asumió funciones relacionadas con la estrategia de comunicaciones y medios digitales del Gobierno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.