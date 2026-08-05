Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El empresario de Kentucky, Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para ocupar la Embajada de Estados Unidos en Colombia, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde reveló detalles de una conversación que sostuvo con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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Durante la audiencia de confirmación, el aspirante al cargo aseguró que De La Espriella le manifestó un compromiso absoluto de retirar a Colombia del memorando de entendimiento que vincula al país con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto de cooperación internacional promovido por China.

Según explicó, recibió con satisfacción esa posición y señaló que los países de América Latina deberán definir su alineación estratégica entre Washington y Pekín, en medio de la creciente competencia geopolítica entre ambas potencias.

El memorando fue suscrito durante el gobierno del presidente Gustavo Petro con el propósito de fortalecer la cooperación entre Colombia y China en áreas como infraestructura, comercio, inversión y desarrollo tecnológico. De concretarse el anuncio, el nuevo Gobierno marcaría un cambio en la política exterior del país frente a esa iniciativa.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.