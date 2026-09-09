Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ventisca, un establecimiento comercial en Ibagué, vivió una madrugada marcada por la delincuencia. De acuerdo con el reporte de las cámaras de seguridad del lugar, durante la madrugada se presentó un segundo robo en este negocio, que ya había sido víctima previamente de uno similar. El hecho sucedió cerca de las 2:48 a. m., cuando un individuo arribó al sitio e intentó acceder forzando los dos pasadores y las cerraduras de la puerta principal. La acción desencadenó el sistema de alarmas del local, lo que llevó al delincuente a retirarse durante algunos minutos.

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No obstante, cerca de diez minutos después, el mismo sujeto regresó y, al notar aparentemente que las alarmas ya no sonaban, logró ingresar al interior del local. Allí permaneció aproximadamente cinco minutos, tiempo en el que sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora y también se llevó diversos insumos empleados en la producción del negocio. Este comportamiento evidencia una modalidad delictiva que se aprovecha de las fallas o límites en los sistemas de alerta y de respuesta de la zona.

Los propietarios de Ventisca expresaron abiertamente su preocupación ante esta situación. Según manifestaron, la inseguridad viene afectando de manera recurrente a los comerciantes del sector, generando no solo pérdidas materiales sino también temor e incertidumbre entre quienes dependen de estos emprendimientos. Los afectados consideran posible que el mismo delincuente esté vinculado con otros robos registrados en la zona, aunque aclararon que corresponde a las autoridades confirmar o descartar esa hipótesis.

A pesar de las pérdidas económicas sufridas, los responsables del comercio enfatizaron que mantendrán sus esfuerzos para seguir adelante con el negocio. Además, pidieron la solidaridad tanto de sus clientes como de la comunidad, subrayando la importancia del apoyo local en estos momentos difíciles. La invitación a mantener la confianza en el emprendimiento quedó reflejada en el mensaje "Ventisca es más que un postre", con el que los propietarios buscan motivar a su clientela a continuar respaldando el establecimiento y disfrutar de sus productos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomaron los responsables de Ventisca tras el robo en Ibagué?

Luego del hurto, los propietarios manifestaron su preocupación por la inseguridad y, pese a las pérdidas, reiteraron su decisión de mantener el negocio en funcionamiento. Hicieron un llamado de apoyo a la comunidad y a sus clientes, invitando a respaldar el emprendimiento y a no dejarse vencer por la situación.

¿Cómo fue el método utilizado por el delincuente para cometer el robo en el establecimiento?

Según lo registrado en las cámaras de seguridad, el delincuente llegó en la madrugada, forzó los pasadores y cerraduras, lo que activó las alarmas. Tras retirarse por unos minutos, regresó aprovechando que los sistemas de alerta dejaron de sonar, ingresó al local, y sustrajo dinero en efectivo e insumos de producción antes de escapar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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