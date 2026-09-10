Por: Portal Bogotá

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Colombia conmemora cada 9 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Humanos, una fecha establecida por la Ley 95 de 1985 en homenaje a San Pedro Claver, símbolo de la defensa de la dignidad humana. Así lo recuerda ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, invitando a reflexionar sobre los valores de igualdad, libertad y la defensa de los derechos de todas las personas. Esta conmemoración implica el compromiso persistente de las instituciones y la ciudadanía más allá de una fecha puntual.

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De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la garantía de los derechos humanos representa una gestión permanente que incluye la prevención a eventuales vulneraciones, la atención continua a la ciudadanía, el fomento de capacidades comunitarias y la protección de la vida y la memoria. Por ello, la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la Dirección de Derechos Humanos, desarrolla la exposición ‘Bogotá: ciudad de los Derechos Humanos’. Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al trabajo de 2026, contado desde los territorios y las propias comunidades.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno, explicó que esta exposición es un reconocimiento a quienes han transformado sus territorios y cuentan la historia de la ciudad desde vivencias propias: “En Bogotá entendemos los derechos humanos como una tarea permanente que se construye en los territorios, escuchando a las comunidades, protegiendo la vida y garantizando que cada persona pueda vivir con dignidad”. Según sus palabras, la memoria de Bogotá se edifica a través de voces, relatos y experiencias colectivas.

La exposición reúne lenguajes sonoros, visuales, escritos y comunitarios, mostrando que los derechos humanos en Bogotá se viven y defienden a diario. Cartas, fotografías, telares y piezas sonoras conectan la gestión institucional con la memoria y voz de la gente. El recorrido consta de tres estaciones: el Mapa Sonoro de los Derechos Humanos (escuchando comunidades), Cartas por la Paz (espacio para reconciliación y empatía) y Memorias Vivas (reconocimiento de líderes, artistas y lugares de memoria que fortalecen la defensa de la vida y la no repetición).

De acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos, hasta el 31 de agosto de 2026 se registraron 23.903 participaciones en actividades de formación, prevención, sensibilización y cooperación con el sector religioso. Destacan acciones como la estrategia Semilleros Territorios de Paz, socializaciones de alertas tempranas y apoyo a proyectos del sector religioso, además de numerosas acciones de acompañamiento y pedagogía en el territorio.

La exposición está abierta al público en el Museo de la Ciudad Autoconstruida (calle 71h Sur # 27-79, Ciudad Bolívar), de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., permaneciendo cerrada los martes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la exposición ‘Bogotá: ciudad de los Derechos Humanos’?

La exposición cuenta con un recorrido por tres estaciones principales: el Mapa Sonoro de los Derechos Humanos, Cartas por la Paz y Memorias Vivas. Estas actividades integran lenguajes artísticos, pedagógicos y comunitarios, y buscan conectar la gestión institucional con las historias y memorias de los habitantes de Bogotá.

¿Cuántas personas han participado en las acciones de derechos humanos en Bogotá durante 2026?

Según la Dirección de Derechos Humanos, hasta el 31 de agosto de 2026 se registraron 23.903 participaciones en actividades de formación, prevención, sensibilización, estrategia Semilleros Territorios de Paz, alertas tempranas y cooperación con el sector religioso, evidenciando un esfuerzo amplio por fortalecer una cultura de derechos humanos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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