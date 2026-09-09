Uno de los hombres capturados por el asesinato del empresario Gustavo Aponte Fonnegra resultó herido durante una riña entre detenidos en una URI de Bogotá. El episodio ocurrió pocos días después de su captura, cuando permanecía bajo custodia de las autoridades.

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(Vea también: Fiscalía reporta segunda captura por asesinato de empresario Gustavo Aponte tras confusión de sicarios en Bogotá)

Se trata de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bam Bam, quien fue detenido el primero de septiembre cuando, según la investigación, intentaba salir del país hacia Lima, Perú, utilizando un pasaporte falso.

El incidente ocurrió el pasado viernes en la URI de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Según estableció la Unidad Investigativa de El Tiempo, el detenido sufrió una herida durante una pelea que se presentó entre personas privadas de la libertad.

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Según el citado medio, el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó al citado medio que el episodio dejó tres personas heridas y que Bam Bam fue atendido por personal médico. El oficial también descartó que se hubiera tratado de una agresión dirigida específicamente contra el detenido.

Bam Bam fue trasladado después de recibir atención médica

Luego de la atención correspondiente, las autoridades decidieron sacar a Contreras Ramírez de la URI por razones de seguridad. El detenido fue llevado a los antiguos calabozos del DAS, donde quedó bajo custodia.

La situación llamó la atención por el papel que tendría Bam Bam dentro de la investigación por la muerte de Aponte Fonnegra. El empresario fue asesinado el pasado 11 de febrero y, según las pesquisas, habría sido confundido con otra persona durante el ataque.

Para el rotativo, Contreras Ramírez estaría relacionado con labores de seguimiento previas al crimen. Su captura se produjo mientras intentaba abandonar Colombia, un movimiento que puso nuevamente bajo la lupa a los integrantes de la estructura investigada.

El caso también ha adquirido relevancia por la suerte que han corrido otros integrantes de la organización conocida como ‘los Gladiadores’, señalada en la investigación por el homicidio del empresario.

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