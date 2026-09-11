Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) presentó una alternativa que busca simplificar el acceso a trámites esenciales para la ciudadanía: un nuevo canal digital que permite a los usuarios gestionar procesos mediante una videollamada con cita previa. Esta modernización de los servicios pretende eliminar la necesidad de acudir presencialmente a los puntos de atención de la entidad, facilitando diligencias como la conexión o independización de los servicios públicos, y permitiendo la radicación de la documentación de forma completamente virtual, de acuerdo con la información suministrada por la EAAB.

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El servicio fue descrito por Fabián Santa, gerente corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB, quien explicó que gracias al agendamiento de videollamadas "trámites que antes requerían desplazamientos presenciales para la radicación de documentos ahora pueden gestionarse de manera virtual, con orientación personalizada y acompañamiento en tiempo real". Para la entidad, esto permite mayor comodidad, ahorro de tiempo y mejores oportunidades para los usuarios de resolver sus inquietudes y seguir sus procesos sin salir de casa.

Hasta antes de esta iniciativa, cualquier gestión relacionada con la conexión o la independización del suministro de agua requería acudir físicamente a las instalaciones, lo que implicaba inversión de tiempo y desplazamientos para la ciudadanía. Con la puesta en marcha de la videollamada, la EAAB amplía los canales digitales y responde a las necesidades actuales de los ciudadanos, que buscan opciones ágiles y cercanas para resolver sus trámites.

El proceso para acceder al servicio es claro: los usuarios deben ingresar al portal web oficial de la EAAB (www.acueducto.com.co), seleccionar la sección ‘Atención y Servicios a la Ciudadanía’, luego la opción ‘Atención Virtual’ y finalmente escoger ‘Agendamiento de videollamada’. Así, se asegura una atención personalizada y eficiente.

Según la empresa, esta estrategia se enmarca en la transformación de sus canales de atención, fortaleciendo la relación con los usuarios y acercando soluciones efectivas a la ciudadanía. Así, la EAAB continúa posicionando la tecnología como una aliada clave en la prestación de sus servicios, en línea con el compromiso de brindar atención accesible y ágil para los habitantes de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la videollamada para trámites en la EAAB de Bogotá?

La videollamada en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá permite que los usuarios realicen trámites relacionados con la conexión e independización de servicios públicos desde su casa, recibiendo orientación y radicando documentos de forma virtual. Esta atención se agenda previamente en el sitio web oficial de la empresa.

¿Qué trámites se pueden hacer virtualmente con la videollamada en la EAAB?

De acuerdo con la EAAB, mediante la videollamada los usuarios pueden realizar la conexión a los servicios públicos y la independización del servicio, trámites que antes exigían la entrega presencial de documentos y ahora se pueden gestionar con acompañamiento en tiempo real y radicación virtual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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