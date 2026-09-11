Un nuevo artefacto explosivo de fabricación artesanal fue lanzado cerca de una estación de Policía en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El hecho se suma a otros dos reportados durante la medianoche anterior.

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(Vea también: Alerta por explosión de artefacto improvisado en un CAI de Ciudad Bolívar)

La situación fue reportada a Blu Radio por el periodista Edwar Porras, conocido como ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol, quien señaló que el nuevo episodio ocurrió muy cerca de la estación de Policía y que una bolsa también quedó en inmediaciones de la estación de Bomberos.

“Acaban de lanzar otro artefacto artesanal muy cerca de la estación de Policía de Kennedy. Ayer reportamos dos a la medianoche”, indicó el periodista durante el reporte.

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En este momento, uniformados del grupo de antiexplosivos se encuentran verificando lo ocurrido y adelantando el procedimiento correspondiente en la zona. Como medida de seguridad, la calle permanece cerrada mientras se inspecciona el elemento.

Van tres artefactos abandonados en la misma zona de Bogotá

El hecho encendió nuevamente las alertas en el sector, debido a que se trata del tercer episodio reportado en pocas horas. Por ahora, no existe información que permita establecer quién estaría detrás de estos hechos ni las características precisas del artefacto.

La cercanía del nuevo hallazgo con instalaciones de la Policía y Bomberos también mantiene la atención sobre lo ocurrido en este punto de Kennedy. Los especialistas deberán determinar si el elemento representa algún riesgo y establecer las circunstancias en las que fue dejado en el lugar.

El caso ocurre luego de los dos reportes registrados durante la medianoche, por lo que las autoridades también tendrán que establecer si los episodios están relacionados y si corresponden a una misma acción.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información oficial sobre el procedimiento y los resultados de la inspección adelantada por el grupo especializado.

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