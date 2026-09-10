Por: El Espectador

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Pedir un café en Colombia puede parecer sencillo, pero la carta de opciones es cada vez más variada y puede generar dudas incluso entre los más aficionados a la bebida. Preparaciones como capuchino, macchiato, mocca y latte parecen similares, pero tienen diferencias puntuales que marcan el sabor, la textura y la experiencia de cada taza. Comprender las características propias de cada café ayuda a tomar mejores decisiones según las preferencias de cada persona, especialmente en un país tradicionalmente cafetero.

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De acuerdo con Nescafé, el capuchino se elabora con espresso, leche vaporizada y espuma de leche, empleando partes iguales de cada uno. Esta preparación da como resultado una textura espumosa y un equilibrio entre el sabor intenso del café y la suavidad de la leche. La espuma de leche, además, contribuye a la densidad de la bebida. Su nombre tiene origen en los frailes capuchinos, debido al color de sus túnicas.

Por otro lado, el macchiato, cuyo significado literal en italiano es “manchado”, consiste en un espresso con solo una ligera cantidad de leche vaporizada o espuma, marcando visual y gustativamente la presencia del café respecto a la leche. Se pueden encontrar dos variantes: el espresso macchiato, con predominancia de café y apenas un toque de leche, y el latte macchiato, en el que se parte de la leche y se agrega espresso. De acuerdo con Nescafé, este método permitía a los baristas distinguir entre cafés solos y los que llevaban leche.

El mocca —también conocido como mocaccino, mochaccino o mochachino— añade chocolate a la fórmula clásica de café y leche. Tal como explica Recetas Nestlé, esta variante arranca de un espresso, al que se añade leche y chocolate en diversas formas, ya sea polvo, jarabe o líquido. Esto suma cremosidad y sabor dulce, con notas profundas de cacao. La presencia del chocolate diferencia notablemente esta bebida de otras preparaciones tradicionales, generando una experiencia más indulgente y apta para quienes prefieren sabores dulces.

Finalmente, el latte o caffè latte significa “café con leche” en italiano, y destaca por llevar mayor cantidad de leche vaporizada y solo una fina capa de espuma. En esta preparación, el espresso se diluye más, produciendo una bebida cremosa, en la que el sabor de la leche es dominante y el café queda en un segundo plano. Por lo tanto, el latte es perfecto para quienes prefieren bebidas suaves, mientras que el capuchino mantiene un mayor equilibrio, el macchiato la intensidad y el mocca sabores dulces con cacao.

¿Qué diferencia hay entre un capuchino y un latte?

La principal diferencia entre capuchino y latte radica en la proporción de leche y espuma. El capuchino utiliza partes iguales de espresso, leche vaporizada y espuma, consiguiendo un equilibrio entre café y leche con una textura espumosa. En cambio, el latte incorpora más leche y una capa fina de espuma, lo que produce una bebida más suave y cremosa, donde la leche es más protagonista que el café.

¿Cómo se prepara un café mocca y qué ingredientes lleva?

El café mocca, según Recetas Nestlé, se prepara a partir de espresso, leche caliente y chocolate, generalmente en forma de jarabe, polvo o líquido. Una vez obtenido el espresso, se incorpora el chocolate al gusto y se mezcla, añadiendo después la leche vaporizada y, si se desea, una capa de espuma y virutas de cacao. Su combinación de café, leche y chocolate lo diferencia claramente de otras preparaciones tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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